Las imágenes de los reventones térmicos en Alicante: tormentas de granizo y viento de más de 100 km/h

El interior norte de Alicante y el interior sur de Valencia registran la tarde de este lunes tormentas de corta duración pero muy intensas.

El meteorólogo Gabriel Valcárcel advierte de los reventones térmicos que se pueden registrar en España en plena ola de calor

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El interior norte de Alicante y el interior sur de Valencia registran la tarde de este lunes tormentas de corta duración pero muy intensas, con granizo y rachas muy fuertes de viento, que en el municipio alicantino de Villena han llegado a 116 kilómetros por hora.

Hasta las 18:30 horas también se han registrados rachas de viento de hasta 73 km/h en Pinoso (Alicante), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha indicado que se han producido precipitaciones que han acumulado 47,6 litros por metro cuadrado en Ibi (Alicante); 18.8 l/m2 en Villena o 17,2 l/m2 en Pinoso.

Las tormentas se están moviendo hacia el este, según Aemet, que ha establecido para esta tarde el nivel naranja (peligro importante) por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de las tres provincias y el litoral sur de Castellón y de Valencia.

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También en el interior norte de Castellón hay un núcleo secundario, por ahora menos activo, que afecta a la zona de la Mata de Morella, Olocau del Rey y Cinctorres. Según informa el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante en su cuenta oficial de X, la tormenta ha llegado a Pinoso, con chubascos muy intensos y un reventón que ha dejado rachas de cerca de 100 km/h en puntos del término.

Conforme a datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en la última hora ha habido registros de 19,6 litros por metro cuadrado en La Mata, 18 l/m2 en Pinoso, 13,2 en Benieixama, 11,8 en Villena, 11,2 en La Todolella 7,6 en Salinas o 5,6 en Olocau del Rey.