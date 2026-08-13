El incendio amenaza con con convertirse en la mayor tragedia ambiental de Andalucía

Desalojadas 25 personas por un incendio declarado con gravedad 2 en Caboalles, León

Compartir







Las rachas de viento preocupan de cara a las labores de extinción del incendio de Niebla, en Huelva, que ha recorrido más de 31.000 hectáreas. Un total de 31 medios aéreos trabajan desde las 13:00 en el incendio forestal declarado el jueves pasado.

El incendio amenaza con con convertirse en la mayor tragedia ambiental de Andalucía al haber superado, con un área estimada de 27.800 hectáreas, la superficie calcinada por el fuego de Minas de Riotinto (Huelva) en 2004.

El dispositivo terrestre está compuesto por unos 650 efectivos: 305 del dispositivo antiincendios andaluz Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 32 de la Brif La Iglesuela de Toledo y de Pinofranqueado, 17 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla.

Tras haber contenido el frente activo en dos tercios del sector norte, los equipos de extinción buscan volcar la mayor cantidad de recursos en la zona este, actualmente la más activa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se esperaba que a partir de las 19:00 horas hubiera un giro de viento con rachas superiores a 35 km/h y humedades relativas por debajo del 40 %, así como que se pudieran volver a repetir importantes fenómenos convectivos. Aunque se mantiene el desalojo de más de 650 personas, los avances en el sector norte han permitido el regreso a sus viviendas de los primeros 60 vecinos evacuados.