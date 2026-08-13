El eclipse también condicionó el trabajo de los medios aéreos, limitando sus horas de vuelo en la lucha contra las llamas

El Gobierno despliega 17 medios aéreos y seis brigadas para ayudar en la extinción de incendios en Huelva y Huesca

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HuelvaEl incendio forestal de Niebla, Huelva, que afecta ya a más de 31.000 hectáreas y alcanza un perímetro de más de 120 kilómetros, continúa "muy activo" tras una semana y ha obligado a ordenar nuevos alejamientos preventivos en la provincia onubense y en la de Sevilla, como comunicaba la Junta de Andalucía tras reunirse el Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en la que la dirección de Extinción ha señalado que la actividad más relevante se ha concentrado en la zona norte, donde el fuego ha aprovechado la topografía, en el este, sureste y el noreste.

La pasada noche, con el trabajo de los medios aéreos condicionados por el eclipse, los efectivos desplegados en el terreno continuaron trabajando contra un fuego calificado de "monstruoso", con saltos de hasta tres kilómetros, incluso en contra del viento, con las llamas avanzando así de forma inesperada.

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Ante la situación, la dirección de Extinción del incendio de Niebla ha señalado que el dispositivo avanza en el confinamiento de los frentes activos del incendio y durante la noche ha intentado aprovecharse el viento flojo de componente norte, previsto hasta las 11:00 o 12:00 horas de este jueves, para tratar de consolidar los flancos del norte y trabajar en los sectores comprendidos entre el ferrocarril y El Pozuelo.

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Para ello, el operativo tiene maquinaria pesada, herramientas manuales, tendidos de manguera y fuego técnico, dispuestos para su uso cuando las condiciones lo permitan. Al respecto, las autoridades han indicado que la baja humedad relativa y el fuerte calentamiento del terreno obligan a mantener la cautela, ya que pueden favorecer nuevas propagaciones y reactivaciones.

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También se trata de reforzar como línea de control alternativa una carretera situada por delante del frente mediante la ampliación de la zona desbrozada.

El incendio se encuentra todavía a unos 16 kilómetros de esa línea, pero el operativo quiere disponer de una nueva posición de control ante un posible escenario desfavorable. En estas tareas participan cinco máquinas, incluidas unidades llegadas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, junto con medios propios y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia.

Los trabajos se van a completar con labores de remate y consolidación en las zonas ya intervenidas, especialmente en aquellos flancos donde el viento soplará en contra del avance del fuego y ofrecerá mejores condiciones de seguridad para los equipos.

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Alejamiento preventivo y carreteras cortadas por el incendio de Niebla: más de 700 personas fuera de sus hogares

El número de personas en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia asciende a 718, de las que 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a la de Sevilla.

Durante la pasada jornada se sumaron 24 personas de El Madroñuelo y 13 de Aznalcóllar, en Sevilla, y otros diseminados de Escacena del Campo (Huelva).

Por otro lado, continúan afectadas al tráfico 11 carreteras: la HU-3106, desde el cruce con la A-472 hasta La Florida; la A-493, entre Valverde del Camino y La Palma del Condado; la HU-5104, desde la N-435 hasta Berrocal; la HU-4103, entre La Palma del Condado y el cruce con la HU-5104; y la HU-6104, a la entrada de Berrocal.

También están afectadas la SE-6400, entre El Álamo y El Madroño; la HU-6106, entre Nerva y El Madroño; la SE-6402, entre La Aulaga y El Madroño; la SE-5400, entre El Álamo y Villargordo; la SE-538, entre Aznalcóllar y El Álamo, y la HU-6108, entre Paterna del Campo y Tujena