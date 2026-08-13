Europa Press 13 AGO 2026 - 13:21h.

Una semana después del inicio del incendio declarado en Niebla, Huelva, 60 personas desalojadas de Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas podrán regresar a sus hogares en las próximas horas

El dispositivo de extinción y emergencias despliega ya sobre el terreno a un total de 761 efectivos, llegando casi a los ochocientos de personal que continúa interviniendo para sofocar las llamas

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Unas 60 personas desalojadas por el incendio forestal declarado en el término municipal de Niebla, en Huelva, podrán regresar a sus hogares en las próximas horas, tal y como ha anunciado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) tras la reunión del Comité de Operaciones.

Sanz ha destacado que se trata de la "primera vez" que la dirección técnica del operativo puede tomar una medida de estas características tras "constatar la contención del fuego" en su sector este y una "evolución favorable" en la zona norte.

El fuego ya ha afectado 31.000 hectáreas de superficie

Las poblaciones autorizadas para el retorno son Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas. "Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias", ha valorado el consejero, quien ha subrayado la importancia de la medida al tratarse de los vecinos que "primero fueron desalojados" y que acumulaban ya "un número de días importante" fuera de sus hogares.

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Según ha precisado, este regreso se limita exclusivamente a las poblaciones y viviendas situadas fuera del perímetro de la zona quemada. Es por ello por lo que vecinos de la zona de Tumbalejo no pueden volver por motivos de seguridad, pues hay unas cuatro casas que permanecen dentro del área calcinada.

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La cifra global de personas que permanecen en alejamiento preventivo disminuye, restando estos 60 vecinos de los 724 que contabilizaba el plan de emergencias hasta este momento.

Respecto a las personas albergadas en recursos públicos, la cifra se mantiene en 62 evacuados, pues los vecinos autorizados a regresar corresponden a inmuebles de segunda residencia. Por tanto, continúan atendido en las instalaciones habilitadas en el Teatro de Zalamea la Real, el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y un recurso hotelero en Valverde del Camino que acoge a cinco personas.

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Sanz ha querido agradecer la colaboración y contribución prestada por los alcaldes de los municipios afectados, además de informar de que el dispositivo de extinción y emergencias despliega ya sobre el terreno a un total de 761 efectivos, llegando casi a los ochocientos de personal que continúa interviniendo en las distintas tareas de control de este incendio.