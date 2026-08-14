Detenida por segunda vez la dueña de una clínica estética ilegal de Guadiaro por reabrir el negocio

Hace cinco meses fue imputada por intrusismo profesional, falsedad documental y delitos contra la salud pública

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La dueña de una clínica de estética ilegal de Guadiaro, San Roque, ya imputada por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional, ha vuelto a ser detenida por volver a las andadas. La Guardia Civil la ha arrestado porque tras el desmantelamiento de la actividad el pasado marzo, la mujer había retomado la actividad.

La nueva detención responde a los mismos delitos que la anterior, de hace cuatro meses: se le acusa de ser responsable de un negocio donde presuntamente se realizan procedimientos médicos invasivos sin habilitación para ello, ni contar con la formación exigida por ley, según ha informado la web informativa EuropaSur.

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A la mujer, que fue detenida este jueves, tras la reapertura de la clínica estética ilegal, se le atribuyen los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y contra la salud pública. Hoy ha pasado a disposición judicial por los mismos cargos.

La mujer detenida intentó colegiarse como médico en Cádiz con titulaciones falsas

Los agentes de la Guardia Civil realizaron una inspección del local este jueves y localizaron material inyectable y otros productos de uso común en negocios de este tipo, que sugerían que la clínica ilegal seguía funcionando, según Europa Sur que cita fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil.

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Los agentes, en marzo, intervinieron materiales similares, tras recibir la denuncia del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, tras detectar varios intentos de la acusada por intentar colegiarse con títulos presuntamente falsos.

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Los investigadores comprobaron que la mujer promocionaba procedimientos como aumentos de labios y pómulos, rinomodelaciones e infiltraciones de toxina botulínica a través de las redes sociales, sin tener formación exigida.