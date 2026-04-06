Más de la mitad de los tratamientos estéticos en España se han sin médicos ni profesionales cualificados

Detenida por realizar sin titulación un tratamiento estético a una menor y provocarle lesiones en los labios

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Los retoques médicos en clínicas ilegales pueden ser muy arriesgados. Hay centros en los que se ofrecen retoques labiales por menos de 200 euros, sin médicos, controles ni licencias.

Estos centros necesitan la licencia U.48 de medicina estética. El famoso bótox o toxina botulínica sólo puede ser administrado por un médico y con receta. "Si yo no soy médico, no puedo pedir toxina botulínica. ¿Dónde compro esa toxina botulínica? Generalmente en el mercado negro", explica Sergio Fernández, médico estético.

Mariami acudió a este tipo de clínicas para deshacerse de un complejo. "Me quería hacer un levantamiento de pecho con una liposucción y acabé pues en la UCI por un shock séptico", explica. Lo que buscaba como un retoque rápido, terminó en infección y semanas de tratamiento.

"No vi el quirófano en estado adecuado, entonces me asusté, me habían dado un tranquilizante", añade De los tratamientos estéticos que se hacen en España, se estima que más de la mitad son realizados por profesionales no cualificados.