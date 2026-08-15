El temblor ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido

Detectado un terremoto de magnitud 3,6 con epicentro en Alhendín, en Granada

Compartir







El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 15 terremotos de diferente intensidad concentrados en el área metropolitana de Granada después del seísmo de intensidad 5 y con epicentro en Alhendín que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.

Este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contabiliza quince terremotos registrados en la Vega de Granada entre la 1:08 y las 3:19 horas de este sábado, réplicas del seísmo de magnitud 5 y con epicentro a 2 kilómetros de profundidad en Alhendín.

Estos temblores han tenido su epicentro en Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín y la intensidad ha variado entre 1.6 y 2.6 de magnitud.

El primer terremoto se ha producido exactamente a las 01:04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

Moreno pide "mucho cuidado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este sábado "calma" y "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto e inquietud" por el terremoto de Granada.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5 que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias. Calma, mucho cuidado con cualquier cornisa o fachada dañada que todavía se pueda desprender y, por favor, sigamos todas las recomendaciones. Muy pendientes", ha señalado a través de su perfil en 'X'.

El 112 gestiona más de 80 llamadas por el terremoto en toda Andalucía salvo Cádiz y Huelva

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto. Según ha informado el 112 en un mensaje publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, se han recibido avisos desde todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz.

Ante la situación, Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños.

La continuidad de terremotos, todos en un área que comparte falla, ha recordado al denominado enjambre sísmico que sufrió la Vega de Granada en enero de 2021.

Entonces, la Junta activó la fase de pre-emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada, un operativo que estuvo activo durante tres meses en los que se han gestionaron más de 1.600 avisos relacionados con el enjambre de terremotos concentrado en la Vega.