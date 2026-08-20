La cifra ya se aproxima a la registrada en 2025 en todo el año: 393.079

Los incendios forestales continúan arrasando hectáreas: el de Las Peñas de Riglos, en Huesca, ya está estabilizado

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Los incendios forestales que han arrasado y continúan asolando a España dejan unas cifras absolutamente demoledoras. Lo reflejan datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus, que indican que solo en lo que ha transcurrido desde el 1 de enero hasta el 19 de agosto, hasta 296.999 hectáreas quemadas. Y ello representa, nada más y nada menos que el 48,1% de la superficie afectada por esta causa en toda la Unión Europea.

Concretamente, si en el bloque comunitario se han visto afectadas 616.202 hectáreas en total, España concentra casi la mitad, lo que vuelve a generar alarma y preocupación ante estos fuegos, su gestión y, especialmente, su prevención.

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España, el segundo país que más incendios forestales ha registrado en la UE

De acuerdo con las estadísticas, España es ahora el segundo país que más fuegos ha registrado en lo que va de año. En total, ha contabilizado hasta 422; menos que Italia, que llega a los 448, pero más que Francia, que ha tenido 355.

A este respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha informado esta semana de que el 17 de agosto fue el primer día desde que comenzó la campaña de incendios forestales en la que la superficie forestal afectada se situó por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025: 254.730 ha ese día de 2026 frente a las 295.580 hectáreas en ese día en 2025.

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El año pasado, la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. El año finalizó con 393.079 hectáreas quemadas, la peor cifra desde 1994. Y este 2026, ya con 296.999 arrasadas cuando aún no ha terminado agosto y restan más de cuatro meses para cerrar el año, se teme que pueda superarlo.

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El Ministerio de Transición Ecológica agradece el trabajo de los equipos de extinción

Ante la situación, en unos meses extremadamente complicados, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha querido reconocer el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha contra el fuego, inmersos en estas fechas en las más complejas situaciones.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho.

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Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra ha querido hacer también un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad", ha apuntado.