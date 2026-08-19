Vecinos de cinco poblaciones desalojadas por el incendio de Riglos, Huesca, ya pueden volver a sus casas

Quienes no podrán volver por el momento son los vecinos de Arbués y Alastuey, pendientes de una inspección por conatos en su zona

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El Gobierno de Aragón ha dado permiso este miércoles para que los vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo y Larués --en torno a 339 de los 1.049 desalojados-- puedan regresar a sus casas, días después de ser desalojados por el avance de las llamas del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, Huesca. Sin embargo, por el momento, en Arbués y Alastuey, que en principio estaba previsto también su realojo, tendrán que esperar a una inspección después de que esta última noche haya aparecido algún humero en la zona.

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Realojo con ayuda de la Guardia Civil

El proceso de evacuación había afectado hasta el momento a 18 personas en Santa María de la Peña, 30 en Salinas de Jaca, 30 en Villalangua, 111 en Larués y 150 en Bailo.

La mayor parte de estas personas se trasladó por sus propios medios o con familiares y amigos, si bien las administraciones habilitaron recursos de alojamiento para quienes lo necesitaron: 2 personas de Villalangua, 2 de Salinas de Jaca y 4 de Santa María de la Peña permanecieron alojadas en dependencias municipales de Ayerbe. Los vecinos de Larués y Bailo no requirieron alojamiento institucional durante el periodo de evacuación.

El realojo se lleva a cabo con ayuda de la Guardia Civil y de Protección Civil del Gobierno autonómico, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordnación Operativa Integrado (Cecopi).

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La Benemérita, además, va a desplegar en Bailo una oficina móvil por si algún vecino ha sufrido algún robo, desperfecto o problema en sus propiedades en los últimos días, con el objetivo de que pueda presentar denuncia 'in situ' y agilizar los trámites.

No todos los vecinos pueden regresar a sus viviendas

El dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios (Infoar) y Protección Civil van a llevar a cabo una inspección en torno a los pueblos de Arbués y Alastuey después de que en la última noche haya aparecido algún humero "en absoluto preocupante", pero que se va a revisar porque la prioridad es "preservar la vida de las personas". "Hasta que no tengamos la garantía del cien por cien de que pueden volver, no van a volver", ha aclarado.

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En todo caso, Bermúdez de Castro ha confiado en que estos vecinos puedan regresar antes de mediodía: "Llevan muchos días fuera de casa, nosotros lo entendemos perfectamente cuando llevan siete u ocho días durmiendo fuera, a pesar de que los han tratado de una manera fenomenal, solamente tienen ganas de volver a casa".

Tendrán que esperar, de momento, los vecinos de las localidades situadas al sur de incendio, los más pegados a la zona donde se originó el fuego --Triste, Peña Estación, Yeste y Anzánigo--. Se van a evaluar este miércoles "uno por uno" y se intentará tomar una decisión este miércoles.

Más complicada es la situación de aquellos núcleos ubicados en las zonas más calientes del incendio, que deberán esperar al menos hasta que "mañana o pasado" avancen las tareas de extinción. En principio, el último pueblo que se espera realojar es Santa Cruz de la Serós.

Para facilitar el realojo, se ha garantizado el funcionamiento del suministro eléctrico y se ha entregado a cada vecino garrafas de agua y el Instituto Aragonés del Agua está llevando a cabo muestras en todos los depósitos para garantizar la calidad de la red de abastecimiento, ya que algunas captaciones están "quemadas y destrozadas" y se deberán desarrollar obras de emergencia.

Aparición de puntos calientes

El operativo de extinción del incendio forestal en La Peñas de Riglos (Huesca) ha trabajado "adecuadamente" la pasada noche en la estabilización del perímetro, lo que permitirá que, durante este miércoles, se vayan desactivando y ajustando los medios de extinción desplegados, según las necesidades y evolución de los trabajos.

El consejero ha reiterado que "todo el monte en el conjunto de Aragón está muy seco" y que siguen apareciendo constantemente humeros o puntos calientes en determinados puntos, algo que "es normal" que ocurra dentro del perímetro y que se está combatiendo con helicópteros arrojando espuma.

A lo largo de la última noche, han aparecido "cuatro o cinco puntos calientes" en el sector 5, en el entorno de Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña, donde "hay muchos puntos sin quemar" y se están concentrando buena parte de los trabajos por parte sobre todo de las brigadas de Infoar y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la jornada de este miércoles, se va a seguir trabajando sobre todo en los sectores 4, 5 y 8, situados en "la parte derecha arriba" del incendio, hacia Peña Oroel y Santa Cruz de la Serós.

Cambio radical en el tiempo a partir del jueves

De igual forma, Bermúdez de Castro ha asegurado que "hoy es el último día complicado que tenemos", ya que a las alertas por calor activadas para este miércoles, con temperaturas en torno a 35 y 36 grados, que son "una barbaridad" para esta zona, y a un viento sur muy seco, el tiempo va a cambiar "radicalmente" a partir del jueves, con temperaturas bajando entre 8 y 12 grados y lluvias generalizadas que "van a cambiar las condiciones".

Con esta situación, parte del dispositivo desplegado en Las Peñas de Riglos se va replegando, comenzando por los bomberos urbanos de la Diputación y el Ayuntamiento de Zaragoza, y parte de los medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) o de otras comunidades autónomas, a excepción de La Rioja y Castilla-La Mancha, se van a ir desplazando al incendio declarado en Las Hurdes (Cáceres), que tiene "mucha virulencia".

Permanecen, en todo caso, sobre el terreno, los bomberos franceses, una brigada polaca y la UME, además del dispositivo autonómico de Infoar y los Bomberos del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huesca. Los medios aéreos, que han llegado a superar los 40 en los días más complicados, se han reducido ahora a entre 16 y 18.