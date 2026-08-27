Manuel Pimentel Almería, 27 AGO 2026 - 07:30h.

Vecinos de distintos puntos de Almería denuncian fallos en la cobertura móvil y el alcalde de Níjar exige soluciones a las teleoperadoras

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Que somos cada vez más dependientes del uso del teléfono móvil ya no es un debate, sino una realidad. Estamos permamente conectados allá a donde vamos: aplicaciones de mensajería instantánea para comunicarnos, conversaciones con la inteligencia artificial, postureo en redes sociales y consultas constantes en buscadores, además de las convencionales llamadas de voz.

Mientras algunos buscan a drede la tranquilidad y la desconexión marchándose de vacaciones a lugares y playas sin cobertura, a otros les invade el FOMO cuando alguno de estos servicios falla. Es lo que están denunciando desde hace semanas en Almería, donde vecinos de distintos puntos de la provincia aseguran sufrir falta de servicio en la red móvil.

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Fallos de cobertura en Almería

Cortes en la conexión a internet o navegación extremadamente lenta, llamadas que no se cursan con éxito o se cortan constantemente son los principales síntomas que sufren sus terminales móviles. "Me pasa desde hace un mes", asegura una vecina en redes sociales.

Además de en la capital, las incidencias se están registrando, según denuncian los usuarios, en localidades como Adra, Aguadulce, Roquetas de Mar y Cabo de Gata. "Sitios donde nunca he tenido problemas de cobertura ahora es una odisea", afirma otro cliente. El problema se repite durante el verano y es común a todos lso vecinos, independietemente de la compañía.

Redes congestionadas al límite

El problema, sin embargo, no se debe a una avería concreta. El principal motivo en verano es la saturación que sufre la red, aunque haya señal.

Almería, especialmente en los municipios costeros, ve multiplicada su población con la llegada de turistas y veraneantes. Localidades como Níjar, Roquetas de Mar, Mojácar o Carboneras llegan a triplicar su número de habitantes durante julio y agosto.

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Cada uno de ellos también utiliza su teléfono móvil, lo que implica que las antenas de telefonía, que tienen una capacidad limitada para atender un máximo de conexiones al mismo tiempo, se colapsan. Es lo que se conoce como "congestión de red", algo similar a lo que ocurría durante los primeros minutos tras las Campanadas, en los que todo el mundo llamaba a la vez a sus allegados para feclitiar el Año Nuevo.

La diferencia ahora es que el uso de los terminales telefónicos es masivo y constante. Si bien las operadoras tienden a reforzar la capacidad de sus redes desplegando estaciones base móviles en las zonas y épocas de mayor concentración de población, no siempre es suficiente.

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Níjar reclama soluciones

Esta situación no es reciente. Ya a principios de verano, en junio, el alcalde de Níjar (uno de los puntos más críticos en Almería) elevó un escrito a las principales operadoras de telecomunicaciones exigiendo una solución a este problema.

"En pleno año 2026 no podemos aceptar que haya vecinos que tengan dificultades para realizar una llamada o conectarse a internet con normalidad. La conectividad es hoy una infraestructura básica, tan importante como cualquier otro servicio esencial", indica el alcalde José Francisco Garrido.

En su escrito, remitido también a al Ministerio para la Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el edil solicita medidas para corregir la saturación de las infraestructuras de telecomunicaciones durante el verano, además de reforzar las redes del municipio para ampliar la cobertura en la zona.