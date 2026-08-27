Antoni Mateu 27 AGO 2026 - 06:00h.

Antonio Serrano, veterinario clínico, explica a la web de 'Informativos Telecinco' cómo se reproducen estos animales y qué hacer si aparecen en casa

La avispa asiática se expande "hacia el interior" de España, según un experto en plagas: cómo actuar al encontrarse una

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¿Cómo saber si tenemos pulgas o garrapatas en casa? ¿Hay remedios caseros que funcionen? ¿Cómo es mejor actuar cuando nos encontramos con alguno de estos animales? Antonio Serrano, veterinario clínico, explica todas estas cuestiones en la web de 'Informativos Telecinco'.

Una de las primeras advertencias que lanza, es que "no se debe usar" vinagre, aceites, alcoholes y otras sustancias del día a día para eliminar pulgas ya que “no garantizan ningún tipo de control eficaz, y la mayoría pueden resultar irritantes e incluso tóxicos para nuestras mascotas”.

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En cambio, sí que aboga por el uso de “de productos antiparasitarios que han demostrado su eficacia y seguridad cuando se utilizan correctamente y de acuerdo con la especie, el peso y las características de cada animal”.

Dependiendo de la zona pueden actuar más algunas épocas

Avispas asiáticas, termitas, chinches, cucarachas… El verano se ha convertido en un polvorín para muchas plagas. En cuanto a las pulgas y garrapatas, Serrano explica que estas siguen presentes en nuestro país y que, “dependiendo de la zona y de las condiciones ambientales, pueden tener una mayor actividad en determinadas épocas del año”.

En cuanto a las temperaturas, explica que “las más suaves pueden hacer que su periodo de actividad sea más prolongado”. Sin embargo, lanza un mensaje de “tranquilidad”: “hoy tenemos unos propietarios mucho más informados y concienciados sobre la importancia de la prevención”.

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Así se crea el ambiente ‘idóneo’ para que proliferen

El experto lo explica de forma detallada en ambos casos:

En el caso de las garrapatas; "los ambientes con vegetación, matorral, hierba alta, zonas húmedas y lugares frecuentados por animales pueden favorecer su presencia. También influyen mucho los desplazamientos de nuestros perros por el campo, parques, jardines, caminos rurales o zonas donde existe una importante concentración de animales”.

pueden favorecer su presencia. También influyen mucho los desplazamientos de nuestros perros por el campo, parques, jardines, caminos rurales o zonas donde existe una importante concentración de animales”. Sobre las pulgas: “el problema es algo diferente y muchas veces el propietario no es consciente de ello. Cuando vemos una pulga sobre nuestro perro o nuestro gato, estamos viendo solamente una pequeña parte del problema. La pulga adulta vive principalmente sobre el animal, pero los huevos que va produciendo caen al ambiente y de ellos se desarrollan las larvas y posteriormente las pupa”.

Al respecto de este último caso, hace hincapié en las infestaciones dentro del domicilio. “No debemos pensar solamente en eliminar las pulgas que vemos sobre el animal. Hay que romper el ciclo completo, tratando adecuadamente al animal y prestando atención también al ambiente".

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Esto explica también por qué, en ocasiones, el propietario nos dice: “He tratado al perro y sigo viendo alguna pulga”. No significa necesariamente que el tratamiento no esté funcionando; puede haber nuevas pulgas emergiendo del ambiente y subiendo al animal. Lo importante es mantener correctamente el protocolo hasta conseguir controlar todo el ciclo”.

Por encima de todo, aboga por que “la prevención debe adaptarse a cada situación”. Además de al propio animal (“después de los paseos, especialmente si ha estado en zonas con vegetación”), Serrano incide en las condiciones: “hay que tener en cuenta también el ambiente de la casa, porque huevos, larvas y pupas pueden permanecer en alfombras, sofás, camas o mantas”.

El tiempo, clave en el tratamiento

El experto no solo pide atención en los productos, también pone el foco en el tiempo de respuesta: “Cuando detectamos pulgas o garrapatas, hay que actuar de forma rápida y eficaz, tanto sobre el animal como sobre su entorno. En el caso de las pulgas, esto es especialmente importante porque buena parte de su ciclo biológico se desarrolla fuera del animal”.

"No se trata simplemente de eliminar las pulgas o garrapatas que vemos en nuestros animales de compañía, sino de romper su ciclo biológico y evitar que vuelvan a reinfestarse”, concluye.