Manuel Pimentel Cádiz, 11 AGO 2026 - 15:15h.

Un movimiento de tierras ha provocado una avería que ha dejado incomunicados a los vecinos desde el viernes por la mañana hasta el mediodía del lunes

El Ayuntamiento exige a Telefónica una solución definitiva, ya que se trata de la sexta incidencia con la red de telecomunicaciones en lo que va de año

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El grupo de Facebook de los vecinos de Grazalema, Cádiz, lleva unos días con mucha menos actividad de lo normal. Un silencio temporal que delata el problema que han estado sufriendo: han estado incomunicados durante todo el fin de semana.

No se trata de un incidente aislado: es la sexta vez en lo que va de año que Grazalema se queda totalmente incomunicada: sin internet, sin fibra óptica, sin teléfono fijo y sin cobertura móvil. Y el problema viene de lejos.

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Los vecinos ya llevan tiempo acostumbrado a sufrir microcortes, pero el del pasado fin de semana ha sido el más largo. La avería comenzaba a primera hora del viernes y las comunicaciones no se han restablecido por completo hasta pasadas las 14:30 horas del lunes día 10 de agosto. Más de 72 horas sin servicio que, en una sociedad hiperconectada, genera una gran ansiedad.

Rotura de fibra óptica

La causa de esta avería, según han informado desde Telefónica, se debe a un corrimiento de tierras entre los kilómetros 2,7 y 3,5 entre Grazalema y Ubrique. Un percance que provocó la rotura de un cable de fibra óptica que lleva la señal hasta el municipio serrano.

El aviso se dio desde el propio Ayuntamiento de Grazalema a la operadora desde primera hora de la mañana del viernes, que ha señalado que, aunque se ha logrado recuperar el cable y rehacer un empalme de un cable de 64 fibras, hay un segundo punto de rotura adicional.

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La incidencia ha generado un importante impacto en la actividad económica y social de la población, coincidiendo además con agosto, un mes "buenísimo" para un pueblo que ha tenido un inicio de año "muy malo", en palabras del alcalde de Grazalema, Carlos Javier García.

El apagón de red ha impedido operar normalmente en cuestiones como el cobro con tarjeta en establecimientos comerciales y de hostelería, el acceso a recetas médicas electrónicas en los centros de salud y la tramitación de expedientes administrativos.

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Quejas de usuarios y del Ayuntamiento

Desde el Consistorio no solo se han relizado las reclamaciones oportunas sino que también ha animado a "que todos los usuarios afectados que pueden y deben presentar una reclamación ante sus compañías, por la afección en el servicio". El propio Ayuntamiento, como cliente, se ha visto y se está viendo afectado, y ya ha hecho lo propio.

Sin embargo, el malestar va más allá. Ante las dudas de los vecinos sobre cuándo se resolvera este problema recurrente, el Ayuntamiento ha publicado un extenso listado de acciones emprendidas a lo largo de este 2026 para pedir soluciones a las administraciones y a la operadora de telecomunicaciones.

Así, según han informado fuientes muncipales, el gobierno local de Grazalema se ha reunido con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones "solicitando su intervención ante Telefónica para que mejore sus redes en la Sierra".

También han mantenido una reunión con la Junta de Andalucía y diversos encuentros con la compañía, que "se ha comprometido a fortalecer" unas infraestructuras que ya de por sí "eran débiles" y que están peor tras el pasado invierno, en el que la localidad sufrió los devastadores efectos de las borrascas de febrero.

Aunque desde el Ayuntamiento aseguran que se ha logrado el compromiso de Telefónica para reforzar la red, lo cierto es que el último corte de suministro ha sido "demasiado largo en el tiempo". Por eso, han preparado un escrito para solicitar una nueva reunión entre Telecomunicaciones y la teleoperadora. Además, ya han presentado una nueva reclamación formal pidiendo a Telefónica que aplique de oficio las bonificaciones correspondientes por la interrupción del servicio a los clientes afectados.

"Entendemos que es necesario presionar para que la solución llegue cuanto antes, con lo que entendemos que solo queda la vía de la acción y protesta pública, como hemos expuesto, en la que también trabajamos cara a septiembre", indican desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Por su parte, el regidor ha reclamado "soluciones permanentes" a los problemas de conexión que sufre su pueblo, con seis cortes de más de 24 horas en lo que va de año y sobre todo tras una nueva incidencia que ha dejado a la población incomunicada en pleno fin de semana de agosto.