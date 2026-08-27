Puri Ruiz 27 AGO 2026 - 07:15h.

La actriz, que sopló velas el pasado 18 de julio, ha expresado sus temores actuales como madre de una adolescente de 14 años y dos mellizos a punto de entrar en esta etapa

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Desde aquella Elsa Pataky que deslumbró a los espectadores de los 90 en ‘Al salir de clase’ a la mujer que es hoy han pasado muchas cosas. En el terreno profesional, la actriz ha ampliado su abanico de negocio y, además de la interpretación, se ha convertido en un auténtico referente en moda y estilo de vida. En el personal, ha construido una familia literalmente en la otra punta del mundo: junto a su marido, Chris Hemsworth, y a sus hijos India, Tristan y Sasha, reside en Australia, viviendo una vida que parece rozar la perfección.

Hace pocas semanas, Elsa cumplió los 50, edad con la que dice sentirse plena y que ha celebrado en familia. Precisamente sobre eso, sobre la familia, ha reflexionado recientemente en una entrevista en la revista '¡HOLA!', y en especial sobre lo que implica ser madre hoy y sobre la responsabilidad de criar hijos adolescentes, cuáles son sus temores y cómo lo está enfrentando: así es la cara más personal de Elsa Pataky en la actualidad.

Una crianza en permanente contacto con la naturaleza

Quienes siguen a Elsa Pataky en redes sociales habrán podido comprobar hasta qué punto es real esta afirmación. En la granja en la que los Hemsworth residen suman ya más de 70 animales entre perros, gatos, caballos, ponis, gallinas, vacas, conejos de Indias… Por si fuera poco, la actriz ha celebrado su último cumpleaños con dos viajes, uno a Costa Rica con su familia y otro a África con sus amigas y su hija mayor, en los que la naturaleza ha sido la auténtica protagonista.

Tanto Elsa como Chris adoran este estilo de vida aventurero y un tanto salvaje, que han sabido transmitir a sus hijos. De hecho, en la mencionada entrevista confiesa que lo han heredado al cien por cien y que, si bien le da más miedo que sus hijos se lancen a la aventura que cuando lo ha hecho ella, “tampoco los puedo meter en una burbuja para protegerlos de todo lo que les pueda pasar”. En Costa Rica, por ejemplo, han podido disfrutar de deslizarse en tirolina, de escalar, de recorrer cañones y cascadas, montar a caballo, pescar o hacer surf. Experiencias increíbles que responden a un deseo de la intérprete: “Hacer cosas especiales que creen recuerdos para toda la vida”.

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Los miedos de la tecnología

Pero los riesgos que conlleva la aventura no son los únicos miedos que tiene Elsa; quizá ni siquiera los principales. Porque, ahora que India ha cumplido ya los 14 años y los mellizos Tristan y Sasha han alcanzado los 12, es consciente de que, pese a sus denodados esfuerzos por mantenerlos lejos del ‘scroll’ infinito, lo tienen muy a mano. La diversión tecnológica es una tentación que arraiga especialmente cuando se inicia el camino hacia la edad adulta, cuando los niños dejan de serlo y empiezan a tomar sus propias decisiones. “Es una batalla constante conseguir que no se queden encerrados en casa pegados al teléfono, al iPad o al TikTok”, comenta la actriz, que abunda en la dificultad de mantenerlos entretenidos con otras cosas.

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Sobre la adolescencia por la que ya transita India y que están a punto de iniciar los mellizos, reconoce que es un momento especialmente difícil: “Cada etapa tiene sus complicaciones y te vas adaptando”. Y pone el acento en la necesidad de estar presente todo el tiempo: “Hay que tener muchísimas conversaciones, hacerles entender un montón de cosas”, explica en la charla. Y, sobre todo y como es habitual en este momento en la vida de sus hijos, poner límites, aunque reconoce que justo eso es lo que más le cuesta hacer. Pero su presencia constante hace que sus hijos cultiven otras aficiones. India, por ejemplo, es una apasionada de la fotografía ornitológica, algo que ha disfrutado especialmente en Costa Rica. “Creo firmemente que la vida es mucho más interesante fuera y que hay muchas cosas por hacer”, afirma.