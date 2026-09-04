Iván Sevilla 04 SEP 2026 - 04:30h.

Del 4 al 6 de septiembre, Huétor Tájar celebra el gran mercado andalusí con aves rapaces, teatro, artesanía y música

En el evento, que atrae a miles de curiosos, hay actividades como tiro con arco, espectáculos nocturnos y también de danzas

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GranadaLa localidad de Huétor Tájar (Granada) retrocede varios siglos atrás para vivir en sus calles el mayor zoco medieval de Andalucía. Un evento que incluye cetrería, magia con hologramas y show de fuego, entre muchos otros atractivos.

Después de un año complicado por el temporal que les afectó en febrero, los vecinos del municipio disfrutan de la recreación del mercado al aire libre del viernes 4 al domingo 6 de septiembre. Esta es su XXIV edición.

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En las tres jornadas de celebración, el pueblo se transforma en una ciudad donde se ven artesanos, músicos, mercaderes, guerreros, bailarines y personajes fantásticos. Todos esos que ambientan varios espacios de Huétor Tájar.

Concretamente la Plaza de Andalucía, las calles Pío XII, Eras Bajas y Doctor García Peinado, además de otras localizaciones donde se instalan puestos y se llevan a cabo numerosas actividades de diferente tipo.

El alcalde Fernando Delgado asegura que "es uno de los grandes símbolos culturales" de la localidad y que "atrae a miles de visitantes, generando repercusión económica". Al tiempo que "pone en valor la historia y las raíces" del pueblo.

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"Quien venga a Huétor Tájar que se sienta dentro del propio zoco"

Por su parte, el concejal de Cultura Paco Muñoz avanzó que se había preparado "una programación muy amplia para que a cualquier hora del día haya algo distinto en las calles".

"Queremos que quien venga a Huétor Tájar no sea únicamente espectador, sino que se sienta también dentro del propio zoco", deseó en la presentación de un mercado en el que los ciudadanos se visten con ropa de la época.

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A las 20 horas del viernes se abren oficialmente los numerosos puestos montados y comienzan a funcionar las atracciones infantiles, el rincón 'El Palacio de Jazmín' para los niños y el tiro con arco.

También se inaugura el campamento medieval que incluye exposición de armas, vestuario y herrería de aquellos tiempos pasados. Así como una exhibición de aves rapaces.

Personajes mitológicos, luchas de espadas, teatro y danza

Bajo el título "Días de magia, noches de encanto", uno de los momentos más esperados es el pasacalles ‘Personajes Mitológicos’, donde duendes, fantasmas, sirenas y otros seres desfilan por el municipio.

El mismo día del estreno se organizan una batukada, espectáculos de danza árabe, sesiones de teatro en plena vía pública y lucha de espadas, mientras se ambienta todo con música de época andalusí.

Otro recorrido muy singular ya a la medianoche, llamado 'Terror en el Torreón', pone el broche a la primera jornada. La segunda arranca el sábado 5 al mediodía con la apertura de tabernas andalusíes para comer como añadido.

Por las calles se repiten varias de las actividades con otras propuestas teatrales al aire libre. El plato fuerte del evento es a las 22 horas con 'Hologram', del mago Gus Thian.

Magia tradicional con tecnología moderna, show de fuego y circo

Se trata de un espectáculo familiar que mezcla magia tradicional con tecnología moderna utilizando luces láser, efectos LED y grandes ilusiones para fascinar al público presente.

Para cerrar el día, igualmente a las 00:00 horas, un show de fuego en la Plaza de Andalucía iluminará con llamas el zoco andalusí que también el domingo 6 vuelve a ofrecer las mismas exposiciones, la cetrería, los juegos infantiles, etcátera.

A las 22 horas, la compañía Circ Pistolet (galardonada por el mejor espectáculo de calle), pretende asombrar a vecinos y turistas mediante acrobacias, equilibrismo, humor y elementos del circo tanto antiguo como contemporáneo.

El mercado medieval finalizará después con la fusión de culturas que propone Musas del Sahar, ofreciendo de nuevo fuego y recreaciones de danzas celtas, medievales, orientales y tribales.

Durante los tres días, para quienes deseen conocer el Centro de Interpretación Torre Alquería de Huétor Tájar, hay dos pases con visitas guiadas, de 20 a 21 horas y de 21:30 a 22:30 horas.