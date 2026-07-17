Manuel Pimentel Cádiz, 17 JUL 2026 - 14:28h.

El municipio gaditano conmemorará hasta el 22 de julio el XXVI aniversario de su hermanamiento con la ciudad marroquí de Chefchaouen

La programación cultura incluye un zoco andalusí, un concierto en las Murallas de la Segur y una obra de teatro que cuenta la leyenda que une a estos dos pueblos

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Uno de los pueblos más bonitos de Cádiz, Vejer de la Frontera, conmemora un año más el aniversario de su hermanamiento con la ciudad marroquí de Chefchaouen, un vínculo que se remonta al año 2000 y que simboliza los profundos lazos culturales, estéticos e históricos que comparten ambas ciudades.

El programa de actividades, orgnizado por la Delegación de Cultura, incluye la recreación de un zoco andalusí, un concierto en las Murallas de la Segur y la representación de una obra de teatro inspirada en la historia de amor que une Vejer de la Frontera con la ciudad norteafricana.

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Las actividades se desarrollarán desde este viernes 17 de julio hasta el miércoles 22. Durante estos seis días, Vejer de la Frontera hará un recorrido a través de la cultura, la tradición y la convivencia entre ambos pueblos, que se inspira en la leyenda de Catalina Fernández y Alí Ben Rachid.

Un zoco andalusí

La conmemoración arranca el viernes con un gran escaparate cultural, el zoco andalusí. El centro histórico del pueblo, desde la calle Ramón y Cajal hasta el Castillo, se convierte durante el fin de semana en un mercado medieval de productos tradiciones que comparten Vejer y Chefchaouen.

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Los vecinos y visitantes podrán también degustar gastronomía típica y disfrutar de talleres y demostraciones técnicas que revivirán los antiguos oficios de la época.

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Unidos por la música

El domingo 19, la programación continuará con el concierto 'Música sin Frontera', un espectáculo que tendrá lugar en las Murallas de la Segur y que este año contará con los mùsicos Tito Alcedo y Ricardo Piñero ('Entre dos').

Se trata de una propuesta musical que simboliza la unión de puentes entre ambos territorios, y que refuerza el entendimiento entre distintas tradiciones y culturas diferentes.

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26 años de hermanamiento

El plato fuerte de las jornadas conmemorativas será el próximo martes 21 de julio, cuando se lleve a cabo el acto institucional con motivo del XXVI aniversario del hermanamiento entre ambas localidades. La cita tendrá lugar en el hall del Teatro Municipal San Francisco.

Ese mismo día, a las nueve de la noche, el público podrá disfrutar del estreno de la obra teatral 'La leyenda de Ben Rachid y Lalla Zhora', basada en la historia de amor que unen a Vejer y Chefchaouen. La función se repetirá al día siguiente, miércoles 22 de julio, sirviendo como colofón a los actos programados. Las entradas anticipadas tienen un precio de 12 euros y 15 euros en taquilla..

Separados por el Estrecho, unidos por el amor

EL hermanamiento entre ambos pueblos tiene sus raíces en la historia y que simboliza la unión de Catalina Fernández con Alí Ben Rachid.

La leyenda cuenta que Catalina Fernández, natural de Vejer, se enamora y se casa con el emir marroquí Sidi Ali Ben Rachid, que residía en el mismo pueblo gaditano. Con la expulsión de los musulmanes, ambos emigran al norte de Marruecos y se instalan en un pequeño pueblo bereber, donde Catalina obtiene el nombre árabe Laila Zuhra.

La nostalgia de Catalina por sus raíces hace que el emir ordene la construcción de un pueblo similar al de su amada. Así, el municipio marroquí se funda en 1471 con el nombre de Chauen, también conocido como la ciudad azul de Marruecos.

Vejer de la Frontera se encuentra situado al suroeste de la provincia de Cádiz y se extiende sobre la región inmediata a la Comarca de la Janda, al oeste de la misma. Limita con el Atlántico, Conil, Chiclana, Medina Sidonia, Tarifa y Barbate. Su casco histórico amurallado, que aún conserva el castillo y varias iglesias significativas, fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1976.