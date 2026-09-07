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Influencers marroquíes alientan a jóvenes para un nuevo asalto a Ceuta: la fecha indicada
El miedo a que se produzca una nueva invasión masiva de inmigrantes ilegales a Ceuta aumenta por momentos. Las fechas que suenan con más fuerza son el 20 y el 23 de septiembre y las pruebas al respecto descartan que se trate solo de rumores.
'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPOL, que ha advertido de los pocos recursos con los que contamos de cara a un nuevo salto masivo.
Los recursos policiales en Ceuta están al límite. Si hay una alerta se va a actuar y a intentar prevenir, pero llevamos tiempo reclamando más medios porque los actuales son insuficientes para hoy por hoy poder garantizar la seguridad", ha destacado Ibón.
Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial JUPO: "Llevamos tiempo reclamando más medios en Ceuta"
Es inviable tramitar un expediente para cada una de las personas que ha entrado y se podría demorar meses. Lo importante es agilizar los trámites y devolver a la gente", ha asegurado el portavoz del sindicato policial JUPOL.
Sobre las fechas que se han filtrado sobre un posible asalto a Ceuta, Ibón Domínguez ha querido destacar que siempre se trata de jugar con "el factor sorpresa".