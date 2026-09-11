Manuel Pimentel Granada, 11 SEP 2026 - 11:54h.

Un vecino encontró el dinero extraviado en la calle y se lo entregó a las autoridades: "Máxima puntuación en honradez"

La persona que acuda a recuperar su cartera deberá responder a dos preguntas clave para demostrar que era suyo

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Podría ser un concurso, pero es el 'acertijo' propuesto por la Policía Local de Maracena (Granada) para verificar que se es el legítimo dueño de un monedero con 60 euros perdido en el municipio granadino.

La cartera, que se encuentra depositada en la oficina de objetos perdidos de la comisaría, fue encontrada por un honesto vecino que no dudó en entregarla a las autoridades.

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Un hecho que los agentes han querido agradacer públicamente en sus redes sociales: "La persona que lo entregó tiene la máxima puntuación en la escala de honradez", destacan desde su perfil oficial.

Monedero con dinero y sin DNI

El monedero extraviado solo tenía en su interior tres billetes de 20 euros. No hay ningún documento en su interior ni ninguna otra pista que permita averiguar a quién le pertenece.

Por ello, la Policía Local de Maracena ha difundido en sus redes sociales un mensaje para conseguir encontrar al dueño y devolverle el monedero con los 60 euros.

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Eso sí, antes de nada, la persona deberá superar un pequeño test: "¿Es tuyo? Si es así, acércate a nuestras dependencias con tu DNI y solo tienes que responder a 2 preguntas, sin posibilidad de comodines", explican.

De este modo, la policía pedirá dos datos clave que demuestren que se es el propietario del dinero: la marca del monedero y signos característicos del interior.