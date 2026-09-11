La mujer que conducía a gran velocidad golpeó a un coche detenido en un semáforo y este atropelló al peatón

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La conductora, que circulaba a gran velocidad por la Avenida de la Ilustración de Madrid impactó contra otro coche, detenido con un semáforo en rojo, con tal fuerza que el vehículo se desplazó golpeando al peatón. La víctima, de 71 años, fue arrollado y falleció al día siguiente. La mujer, que provocó el accidente, se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia.

El siniestro ha ocurrido el pasado sábado en los alrededores del centro comercial La Vaguada, en el tramo de la avenida de la Ilustración, donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora y la circulación está regulada por semáforos.

Un turismo Kia Ceed se aproximó a toda velocidad a un semáforo que se encontraba en rojo, golpeando con violencia a otro vehículo que estaba detenido, según las primeras investigaciones, que cita el diario El Mundo .

Este segundo vehículo, golpeado por el de la detenida se desplazó hacia adelante a causa del fuerte impactó embistiendo a un hombre de 71 años que en ese momento cruzaba la calzada por un paso regulado por semáforos.

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El peatón sufrió un traumatismo craneoencefálico y abdominal

Los sanitarios de SAMUR-Protección Civil atendieron al peatón y al resto de los heridos en el siniestro. El hombre de 71 años, presentaba un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo abdominal y, tras ser estabilizado por los equipos de emergencias, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario La Paz, donde falleció horas después a consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor del turismo que recibió el impacto mientras se encontraba detenido ante el semáforo, es un hombre de unos 35 años, que tuvo que ser liberado por los bomberos al quedar atrapado en el interior del vehículo después de la colisión.Además tuvo que ser atendido por los sanitarios por una lesión en la espalda y trasladado al Hospital Clínico San Carlos.

La Policía Municipal de Madrid está investigando las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente y esclarecer la responsabilidad de la conductora del Kia, que además se negó a realizar las pruebas de alcoholemia requeridas por los agentes de la Comisaría de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal.

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La mujer, de 42 años y nacionalidad georgiana ha sido acusada de presuntos delitos de homicidio imprudente, conducción bajo los efectos del alcohol y conducción temeraria.

La imputada deberá comparecer periódicamente ante el juzgado hasta que se resuelva el caso y en caso de que sea encontrada culpable podría enfrentarse a cuatro año de prisión por el delito de homicidio imprudente.