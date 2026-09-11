Manuel Pimentel Cádiz, 11 SEP 2026 - 04:30h.

El precio medio del metro cuadrado en la capital gaditana alcanzó este mes de agosto su máximo histórico al situarse en los 3.366 euros

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La escalada en el precio de la vivienda está convirtiendo a Cádiz en una de las capitales de provincia más exclusivas de Andalucía y de España a la hora de comprar una residencia. El último informe del mercado residencial en el país, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que la tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda a nivel nacional se situó en el 12,2%. Con un incremento del 11,9%, Andalucía se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional.

Con este dato, la compraventa de inmuebles suma más de diez años al alza y mantiene tasas de crecimiento superiores al 10%, sobrepasando de forma clara los techos alcanzados durante el 'boom inmobiliario'. El encarecimiento del precio de la vivienda se sitúa así muy por encima de la inflación, acercándose el valor medio de adquisición de una vivienda a sus máximos históricos.

Máximos históricos en Cádiz

Entre las ciudades que más destacan en la subida de precios en el mercado inmobiliario se encuentra Cádiz, donde comprar una vivienda es más caro que nunca.

Según los datos del último informe de precios publicados en el portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la capital gaditana alcanzó este mes de agosto su máximo histórico al situarse en los 3.366 euros, un 1,7% más que el anterior mes de julio, con una variación interanual del 10,6%.

Entre las zonas de mayor presión en el precio se sitúa el entorno del Ayuntamiento y la Catedral, con una variación mensual del +3,0% y un incremento del 7,3% durante el último trimestre. En segunda posición, el casco histórico de Cádiz y la zona de Plaza España, suma un 2,3% de incremento en el útimo mes. El record lo ostenta la zona de Playa de la Victoria, donde el precio del metro cuadrado se dispara hasta los 4.339 euros, un 5,9% más que en agosto de 2025.

Escalada de precios imparable

La escalada en el aumento del precio es tan acusada que el esfuerzo económico que hay que llevar a cabo para adquirir una vivienda en propiedad en la capital de Cádiz es mayor año tras año. El precio de compra de un inmueble rompió el techo de los 3.000 euros por metro cuadrado en marzo de 2025 y desde entonces, ha seguido disparándose hasta superar ya los 3.300 euros/m2.

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Con un simple cálculo, se puede comparar la diferencia de un año a otro. La diferencia del precio medio entre agosto de 2025 y 2026 es de 322 euros más, por lo que comprar un piso de 80 metros cuadrados supone un desembolso de 25.760 euros más que hace un año.

La diferencia es mucho más abismal con respecto al precio de hace cinco años, cuando el precio de la vivienda se situaba en 2.366 euros por metro cuadrado. En 2026, pagaríamos 80.000 euros más que en 2021 por ese mismo piso de 80 metros.

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Pese a que el ritmo de crecimiento en el último año lo encabezadan la Comunidad Valenciana (20,7 %), Castilla-La Mancha (20,3%), Canarias y Cantabria (18,2%) y Murcia (18,1%), Andalucía mantiene su trayectoria ascendente en el ámbito inmobiliario, con Málaga a la cabeza, donde la vivienda se encuentra tan tensionada que hasta alquilar una habitación para estudiantes se ha convertido casi en un lujo.