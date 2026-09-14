Uno de los hijos del jeque Al-Thani ha sido detenido, acusado junto con su padre y otros dos hermanos en la causa por las presuntas irregularidades en la gestión del Málaga CF

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Uno de los hijos del jeque Al-Thani, acusado junto con su padre y otros dos hermanos en la causa por las presuntas irregularidades en la gestión del Málaga CF, ha sido detenido en estos días pasados en Alemania.

Así consta en una resolución de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga número 14, que se ha encargado del caso y que el pasado mes de julio acordó emitir una orden de detención europea e internacional contra el jeque y tres de sus hijos, acusados por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, así de imposición de acuerdos abusivos.

La detención se habría producido en el aeropuerto de Munich el sábado al saltar una alerta. En dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press y fechada este lunes, se insta a que se proceda a traducir al alemán la orden de detención y los documentos para la tramitación de la misma, como solicitan las autoridades de ese país. En esta causa, el juzgado acordó la apertura de juicio oral contra el jeque Al-Thani, tres de sus hijos y cinco exdirectivos del Málaga CF por las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del club, que se habrían llevado a cabo entre 2012 y 2019, periodo investigado en esta causa.

Solicitan 14 años de prisión para cada uno

La Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que solicita 14 años y medio de prisión para cada uno de los miembros de la familia Al-Thani y la inhabilitación para administrar sociedades durante 18 años por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal; así como por otro de imposición de acuerdos abusivos.

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La jueza que ha instruido el caso consideró el pasado mes de julio que concurrían los requisitos necesarios para dictar esa orden de detención, toda vez que los acusados permanecen en ignorado paradero y teniendo en cuenta que la gravedad de los delitos y las penas que se solicitan, entre otros elementos, "hacen pensar que trataran de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado".

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Además, recordó que los procesados no tienen designado letrado ni procurador, "tampoco contestan a los correos electrónicos facilitados" y consideró que se deben acordar estas medidas "a fin de evitar más dilaciones que impidan un correcto desarrollo de la causa".