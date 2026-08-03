“Más que una camiseta, esta equipación es el reflejo de una historia construida entre todos, un homenaje a las raíces", señala el club

“El Málaga CF no entiende su historia sin la de los pueblos y ciudades que le dan vida", incide la entidad andaluza

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El Málaga CF ha sorprendido con una tercera equipación para esta campaña que ya está causando múltiples reacciones entre los aficionados. En tonos negros, grises y un predominante rosa fluorescente, la camiseta que ha presentado el club rinde además “homenaje a toda la provincia de Málaga” y en ella, de hecho, se incorporan “los nombres de los 103 municipios” que la componen. Repleta de detalles, justo este lunes 3 de agosto sale a la venta.

La elástica, cuidadosamente diseñada para la ocasión, no ha tardado en causar sensación en las redes sociales, donde son muchos los que se han lanzado a comentar la iniciativa, que además llega con distintos eslóganes que refuerzan aún ese homenaje a la tierra.

La tercera equipación del Málaga y el homenaje del club

“Sabor a Málaga” es el mensaje que domina el centro de la camiseta, el cual intencionadamente separa en el diseño ese ‘Má’ dando a entender también ese vínculo que une a cada aficionado con una madre y la madre tierra. “Málaga es provincia”, se lee justo debajo, mientras el fondo de la prenda está impregnado de letras en las que se aprecian en tono gris, con su justa intensidad, los nombres de todos los municipios de la provincia.

Con ello, y con todos los detalles, el equipo andaluz señala que “culminan un relato que el club ha construido durante las últimas temporadas junto a cada rincón de Málaga”. Un recorrido que, señalan, “comenzó con los brazaletes de capitán diseñados por el artista José Luis Puche, dedicados a cada una de las localidades malagueñas, y que hoy encuentra su broche final convertido en camiseta”.

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“El Málaga CF no entiende su historia sin la de los pueblos y ciudades que le dan vida. Cada municipio ha formado parte de este camino, llevando con orgullo su nombre junto al escudo y recordando que el sentimiento blanquiazul trasciende cualquier frontera”, señala el club, que apunta que “esta tercera equipación nace precisamente para reconocer ese vínculo, agradecer el apoyo incondicional de toda una provincia y convertir en símbolo aquello que une a miles de malaguistas: el sentimiento de pertenencia”.

“El diseño pone en valor una tierra diversa, orgullosa y apasionada, representada bajo una misma emoción: el malaguismo”, señala el club, que explica que la camiseta, además, “lleva escrito ‘Ciudad de Málaga’ en el cuello y completa la narrativa inspirada en el histórico título de ‘Muy Noble’ (primera equipación) y ‘Muy Leal’ (segunda equipación); Un título histórico que aparece en el escudo de Málaga y ha servido de inspiración para las tres camisetas que el Málaga CF lucirá esta temporada en su regreso a Primera División”.

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El Málaga, de regreso en Primera ocho años después

Con el patrocinio de Hummel, la camiseta hoy ha llegado a los puntos de venta de las tiendas oficiales del Club ubicadas en el Estadio La Rosaleda y en la calle Marqués de Larios, 3, así como en la tienda online del Club, justo a una semana del arranque de laLiga, que comienza el 15 de agosto, siendo el 19, y ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, cuando debutarán los ‘boquerones’ en esta campaña.

El lanzamiento de esta equipación, como destaca el club, llega además “con el equipo malaguista de regreso a la élite del fútbol español ocho años después”; un regreso que afrontan acompañados por “el orgullo, el aliento y la identidad compartida de toda una provincia”.

“Más que una camiseta, esta equipación es el reflejo de una historia construida entre todos. Un homenaje a las raíces y a una tierra que siempre ha caminado unida detrás de un mismo escudo. Porque cuando juega el Málaga CF, no juega solo un equipo: juegan sus 103 municipios, juega toda una provincia”, subrayan.