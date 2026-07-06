Orden de búsqueda y captura y prisión para el jeque dueño del Málaga CF y sus hijos

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef

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El Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado una orden de búsqueda y detención europea e ingreso en prisión del jeque Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga CF, y de sus hijos Nayef, Naser y Rakan, debido a la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.

En el auto, enviado a todas las partes personadas en la causa y al que ha tenido acceso EFE, se acuerda "la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero".

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Además, por la gravedad de los delitos por los que han sido acusados y "de las penas interesadas por las acusaciones, hacen pensar que tratarán de eludir la acción de la justicia, como hasta el momento han intentado hacer, no teniendo designado, pese al tiempo que lleva tramitándose la causa, letrado ni procurador", señala.

La familia no contesta a "correos electrónicos"

La jueza detalla que la familia Al Thani no contesta a "correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Qatar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les han localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)".

En la ciudad alemana, no se pudo cumplimentar la orden de investigación remitida, ya que desaparecieron los imputados "una vez tuvieron constancia de que eran buscados por la Justicia española, y en Italia, donde no se facilitó domicilio para notificación, lo que evidencia el carácter itinerante por distintos países en sus movimientos, lo que dificulta aún mas su localización para practicar las diligencias procesales necesarias"

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El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga.

Seis años de prisión

Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.La acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.