Esta decisión surge tras haberse archivado la querella impuesta por la familia al no haber encontrado responsabilidad penal

La Audiencia de Sevilla apunta que Sandra Peña tenía "otros muchos problemas" más allá de las burlas y confirma el archivo de la causa contra su colegio

Compartir







Tras conocer la decisión de los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, la familia de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente de acoso escolar, estudia iniciar la vía civil contra el centro educativo para buscar responsabilidades.

Los magistrados decidieron archivar la querella interpuesta por los padres contra los responsables del centro Irlandesas Loreto al no encontrar responsabilidad penal. No obstante, ha aprobado "vía libre a la Junta de Andalucía" para estudiar una sanción "ejemplar". La magistrada "da la razón" en "todo" lo que los padres han defendido "desde hace ya prácticamente un año". Concretamente se refiere a que los docentes "conocían lo que sucedía pero miraban para otro lado". Además, ha subrayado que por el momento se continúan barajando todas las posibilidades respecto al caso y continúan en contacto con los abogados de la familia.

La magistrada "da la razón" en "todo" lo que los padres han defendido

Según ha expresado la madre Sandra Peña, Zara Villar en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur, el auto emitido confirma que la menor sufría acoso escolar en el centro donde estudiaba. Además, Villar, ha declarado en el programa que el personal docente conocía la situación, pero que las medidas eran "ineficaces" precisamente por ser "inexistentes".

En relación a la decisión tomada sobre emprender la vía civil contra el centro, la madre de la menor ha señalado que esta permite que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tenga "vía libre" para imponer una sanción contra el centro. La familia de Sandra Peña ha añadido que espera que la sanción sea "nada menor que una sanción muy grave".

Por otra parte, en el programa la madre también ha mostrado su agradecimiento a la Inspección Educativa por su "importantísima labor" al constatar "errores" cometidos por parte del centro en el caso de Sandra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, Zara Villar, la madre de Sandra, ha expresado que "hay muchas preguntas, y aún quedan muchas respuestas. Hay cosas que no se han investigado y, por tanto, aún hay muchas lagunas" en relación al caso de su hija .