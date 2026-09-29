El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la noche de este martes un terremoto de magnitud 2,8 en Garrucha

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la noche de este martes un terremoto de magnitud 2,8 con epicentro al este del municipio almeriense de Garrucha.

El movimiento sísmico se ha producido a las 22:23:21 horas, correspondiente a la hora oficial peninsular española (20:23:21 en UTC) y se ha originado a una profundidad de 3 kilómetros.

Según el informe detallado por este organismo, el evento sísmico ha alcanzado una intensidad máxima de nivel IV en la localidad de Cuevas del Almanzora.

Los puntos más afectados

El temblor también ha sido percibido por la población en otros puntos de la comarca, registrando intensidades de entre grado II y III-IV en núcleos urbanos y pedanías de municipios como Vera, Mojácar, Pulpí, Los Gallardos, Turre, Bédar, Carboneras y Lubrín, además de la propia Garrucha.

El evento ha quedado catalogado en los registros del IGN, situando sus coordenadas exactas en la latitud 37.1805 y la longitud -1.8054.