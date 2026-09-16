El Instituto Geográfico Nacional ha precisado que el seísmo se ha localizado a una profundidad de 0 kilómetros con epicentro en Ogíjares

Viaje al interior de la falla de Atarfe, la más activa de España y vital en los terremotos de Granada: "Nadie había llegado tan lejos"

Compartir







GranadaOtra vez, un nuevo terremoto en Granada, que no deja de temblar. Esta vez el epicentro se ha localizado en Ogíjares, en la comarca de la Vega, a una profundidad de 0 kilómetros y con una magnitud de 3,1, según el cálculo provisional del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Avivando el temor y el miedo a las réplicas, los ciudadanos han podido sentirlo en distintos puntos de la provincia andaluza a aproximadamente las 9:54 horas, en pleno horario escolar.

En un primer cálculo provisional, el IGN había situado el epicentro en Churriana de la Vega, también en la misma comarca, que ha temblado con los nuevos movimientos sísmicos que mantienen en vilo a la región.

Miedo a las réplicas de los terremotos en Granada

Tras un mes de réplicas, con seísmos que causaron distintos daños estructurales, muchos ciudadanos vuelven a mostrar preocupación, como han manifestado ya algunos usuarios a través de las redes sociales en sus primeros mensajes sobre este último terremoto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En Alhendin ha sido fuerte. Necesitamos simulacros en los colegios... A los niños les ha pillado y llevamos un mes que apenas podíamos dormir del miedo", contestaba uno de ellos a un tuit de la propia Policía de Granada preguntando a los ciudadanos si habían sentido el temblor.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Cortito, pero se ha notado en cristales y espejos". "Como dos sacudidas". "Es insoportable ya", han contestado otros, con múltiples respuestas confirmando haber sentido el terremoto, también desde el centro de Granada.