Manuel Pimentel Granada, 19 SEP 2026 - 10:13h.

La alumna, recién llegada a Granada para el nuevo curso, informó a la Universidad que abandonaba su plaza de intercambio por temor a los terremotos

Desde el decanato intentaron convencerla para que se quedara explicándole que no se trata de una situación novedosa, pero no cambió de opinión

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Aunque la frecuencia y la magnitud de los terremotos en Granada han ido remitiendo en comparación con la alta actividad registrada el pasado mes de agosto, la inquietud persiste todavía entre algunos vecinos.

El último evento reseñable, un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en Atarfe y sentido por la población, se registró en la mañana de este 16 de septiembre a escasa profundidad, recordando que el enjambre sísmico continúa activo.

Aunque muchos granadinos han terminado acostumbrándose, el miedo a los movimientos sísmicos se ha apoderado de una estudiante italiana que acababa de instalarse en la ciudad a finales de agosto para cursar un Erasmus en la Universidad de Granada (UGR) y ha decidido renunciar a su plaza de movilidad y regresar a su país.

La universitaria tenía previsto comenzar en septiembre sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR, pero a principios de mes comunicó su decisión de no continuar con el intercambio.

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El decanato le transmitió tranquilidad

Tal y como han explicado fuentes universitarias a 'Informativos Telecinco', la joven estaba atemorizada por culpa de los terremotos y no dio marcha atrás en su decisión de volver a Italia.

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"La intentamos convencer para que se quedara diciéndole que en Granada no era una novedad tener una serie sísmica, que ya tuvimos una similar en 2021 y que son terremotos dentro de lo asumible", detallan desde el decanato a esta redacción.

Para demostrárselo, le proporcionaron información detallada y gráficos sobre las secuencias de terremotos ocurridas en Granada y le explicaron que se trata de un fenómeno conocido desde hace años. Incluso, se pusieron en contacto con su familia para despejar sus dudas, pero a pesar del intento, no hubo manera de apaciguar sus miedos y que cambiara de opinión.

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Un caso 'anecdótico'

Desde la Universidad de Granada califican este único caso de este tipo registrado por ahora como un caso puntual y anécdotico. De hecho, recuerdan que durante el enjambre sísmico de 2021, nadie renunció entonces a su Erasmus.

Hasta ahora, ningún otro alumno extranjero ha mostrado su intención de abandonar el programa de intercambio a causa de los terremotos registrados en el último mes en Granada.

Según el Vicerrectorado de Internacionalización, la UGR acoge cada año a más de 2.000 estudiantes a través del programa Erasmus, situando a la capital granadina a la cabeza de España y Europa en recepción de alumnos de este programa.

Siguen los terremotos en Granada

Mientras, la tierra sigue temblando en la provincia. Durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un seísmo de magnitud 2,0 al este de Caniles.

En otras localidades del Área Metropolitana se han continuado detectando varios temblores de baja magnitud durante las últimas horas. El último que se ha podido sentir ha sido un movimiento registrado a las 23:44 horas del jueves, de magnitud 2,1 y con epicentro en Armilla.