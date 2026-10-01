Manuel Pimentel Cádiz, 01 OCT 2026 - 19:30h.

La plataforma ciudadana 'Cádiz Abandonada' denuncia el mal estado del adoquinado de la Plaza de San Juan de Dios, donde varios transeúntes han sufrido tropiezos y caídas

La plaza, ubicada en el casco histórico, lleva años siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento debido a las múltiples reformas que ha tenido que ejecutar para arreglar los hundimientos

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La plataforma ciudadana 'Cádiz Abandonada' ha denunciado el mal estado del adoquinado de la Plaza de San Juan de Dios, que se encuentra situada en el centro histórico de Cádiz junto a la zona portuaria y la terminal de cruceros.

Según aseguran, y tal y como se puede observar en las fotografías difundidas por la plataforma en sus redes sociales, hay varias baldosas que se encuentran considerablemente desniveladas, levantadas y rotas. Una situación que, según denuncian, ya ha provocado la caída de varios viandantes al tropezarse.

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Este desnivel de varios centímetros está ubicado en la parte más céntrica de la plaza, cercana a la confluencia con la calle Plocia, concretamente a la altura de los números 2 y 3 de la Plaza de San Juan de Dios. El mal estado del pavimiento obliga a los treanseúntes a estar pendientes de mirar por dónde pisan para evitar accidentes.

Denuncias al Ayuntamiento y reformas

Tanto es así, que según recoge el Diario de Cádiz, ya son varias las personas que han sufrido caídas, llegando algunas de ellas incluso a resultar heridas leves, las cuales ya han denunciado al Ayuntamiento por los daños.

El problema, además de suponer un riesgo para los viandantes, se convierte también en una barrera arquitectónica más para las personas con movilidad reducida, que tienen que esquivar el escalón y extremar la precaución. 'Cádiz Abandonada' está recibiendo las quejas de varios ciudadanos que piden que se ejecuten obras de reparación de los desperfectos en el suelo de esta céntrica plaza peatonal para evitar más accidentes.

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De hecho, este lugar es dede hace años un quebradero de cabeza continuo para el Consistorio. La plaza ya ha sido objeto de mútiples reformas para atajar los hundimientos y levantamientos del suelo, causados tanto por la presión de las raíces de los árboles como por el constante tráfico de vehículos en el eje que conecta Lázaro Dou con la avenida Cuatro de Diciembre de 1977.