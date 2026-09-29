Los residentes han optado por una medida llamativa para intentar disuadir a quienes buscan objetos de valor en los vehículos estacionados

La iniciativa refleja el malestar de un barrio que ya había denunciado robos en el interior de coches y también en establecimientos comerciales

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ValenciaLos vecinos del Cabanyal han decidido recurrir a una medida poco habitual para intentar hacer frente a los robos que afectan a la zona: colocar carteles visibles en sus vehículos dirigidos directamente a los ladrones. Los residentes buscan explicar a los amigos de lo ajeno que en el interior de los coches no hay objetos de valor que puedan llevarse. La iniciativa evidencia el hartazgo de quienes viven en el barrio y aseguran estar cansados de encontrarse con vehículos forzados o cristales rotos. El problema de los robos en el interior de los coches ya había sido denunciado anteriormente por vecinos y comerciantes del Cabanyal.

Una advertencia visible desde la calle

Los carteles colocados en algunos vehículos pretenden enviar un mensaje claro a quienes recorren las calles buscando coches en los que puedan encontrar algún objeto susceptible de ser robado. La estrategia consiste en hacer visible desde el exterior que el vehículo no guarda pertenencias de interés para evitar que sea forzado. De esta manera, los propietarios intentan reducir el atractivo de sus coches para los delincuentes.

La situación también pone de manifiesto la preocupación existente entre los residentes. En ocasiones anteriores, desde la asociación vecinal del Cabanyal-Canyamelar ya habían advertido de una oleada de roturas de cristales en vehículos. Los objetos sustraídos pueden ser desde gafas de sol y herramientas hasta otros elementos que los ladrones encuentran en el interior. Los comerciantes también han alertado de problemas de seguridad en el entorno del barrio.

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Los comerciantes también denuncian robos

El malestar no afecta únicamente a los propietarios de vehículos. Durante los últimos meses, comerciantes del Cabanyal también han relatado episodios de robos en sus establecimientos. Varios negocios del entorno del mercado del Cabanyal han denunciado entradas de ladrones y daños para acceder a sus locales. La preocupación por la seguridad se extiende así entre quienes viven y trabajan en esta zona de València.

Desde la asociación vecinal también se han señalado daños en persianas y otros desperfectos provocados durante algunos robos. Los comerciantes reclaman mayor seguridad ante unos episodios que generan pérdidas económicas además del coste de reparar los daños. El problema de los vehículos se suma, por tanto, a una preocupación más amplia relacionada con la seguridad en el barrio.

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Una medida que refleja el hartazgo vecinal

La colocación de carteles en los coches es, sobre todo, una muestra del intento de los vecinos por proteger sus pertenencias ante una situación que consideran preocupante. Los propietarios prefieren dejar claro que no hay nada que llevarse antes que exponerse a que los ladrones rompan una ventanilla para comprobarlo. La medida también permite visualizar el temor y el cansancio que genera entre algunos residentes tener que adoptar precauciones adicionales.

Los avisos no sustituyen a las medidas de seguridad ni a la actuación policial, pero sí se han convertido en una forma de protesta y prevención individual. Los vecinos trasladan con estos mensajes una petición de mayor tranquilidad y protección en las calles del Cabanyal. El objetivo inmediato es evitar nuevos daños y que los vehículos estacionados dejen de convertirse en un objetivo para los delincuentes.

La Policía señala un descenso de la delincuencia

La preocupación expresada por los vecinos convive con los datos aportados anteriormente por la Policía Nacional. El cuerpo aseguró en junio que la incidencia delincuencial global en el distrito había descendido respecto al mismo periodo del año anterior. La Policía también señaló entonces un aumento del número de detenidos. Los datos generales ofrecen una fotografía diferente a la percepción de algunos residentes que han sufrido directamente robos o daños.

Para los vecinos afectados, sin embargo, la experiencia de encontrar un coche con los cristales rotos o un comercio con desperfectos forma parte de un problema que quieren que se solucione. El debate sobre la seguridad enfrenta así los datos globales de criminalidad con la experiencia cotidiana de quienes sufren estos episodios. Mientras continúan las actuaciones policiales, algunos residentes han decidido utilizar sus propios vehículos como soporte para lanzar un mensaje directo a los ladrones.

La imagen de varios coches con carteles se convierte así en una muestra del malestar existente entre parte del vecindario. Los vecinos han optado por una medida llamativa para intentar disuadir a quienes puedan estar buscando objetivos fáciles. Una iniciativa que vuelve a poner el foco en la seguridad del Cabanyal y en la preocupación de sus residentes por los robos.