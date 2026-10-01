Claudia Barraso 01 OCT 2026 - 17:46h.

La Guardia Civil ha registrado cada vez más casos de cultivo y comercialización de marihuana en Granada

Descubren en Granada 1.357 plantas de marihuana escondidas en cinco contenedores marítimos bajo tierra: hay cuatro detenidos

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Granada se ha convertido en el epicentro del cultivo y comercialización de la marihuana. Un problema que, lejos de resolverse, está causando muchos conflictos en la provincia andaluza, tales, que la provincia también ha sido reconocida a nivel europeo.

El medio ‘Granada Hoy’, ha confirmado que no es un problema aislado de esta provincia sino que muchos lugares de Andalucía han registrado más diligencias con este tipo de tráfico de drogas, también las incautaciones de armas de guerra, pero Granada ya figura como la segunda comunicad en la que más procedimientos penales se han abierto por la tenencia ilícita de armas, por debajo de Málaga y por delante de Cádiz o Huelva.

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La Fiscalía ha confirmado que el problema de la marihuana en Granada se ha arraigado. De hecho, a nivel andaluz, se advierte de que el cultivo de cannabis se ha asentado como “una economía criminal de base”. Una estructura que parte de clanes familiares que han llegado a perfeccionar instalaciones donde poder cultivar este tipo de droga sin levantar sospechas.

Tenencia de armas de guerra y drones

Además, han registrado un aumento de la violencia en este tipo de delitos. Incluso, se ha detectado “cierta militarización” de las organizaciones criminales que operan en Andalucía. “La tenencia y uso de armas de guerra ya no es excepcional en las entradas y registros vinculados a grandes alijos”. La Fiscalía ha enumerado incautaciones durante esas intervenciones de armamento de guerra “como fusiles de asalto tipo AK-47 y subfusiles”.

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También se ha intervenido “equipamiento tecnológico” como “visiones nocturnos, cámaras de vigilancia, drones, inhibidores, y comunicaciones seguras encriptadas”.

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Las instalaciones suelen ser lugares herméticos, mimetizados en el tejido urbano y apoyados en un fraude eléctrico sistemático que, en caso de colapsar, puede provocar apagones y alimentar incendios. El mismo medio ha confirmado que una señal para los agentes suele ser la luz intermitente, que indica “signo visible de la actividad clandestina”.

Las últimas operaciones de la Guardia Civil

Además, confirman que la mayor incidencia en la provincia está registrada en la zona norte de la capital y los municipios más próximos. La Fiscalía avisa también del impacto social que tienen estos cortes de luz en los comercios locales que no han podido desarrollar con normalidad su actividad hasta las familias más vulnerables que no tienen cómo enfrentar estos problemas.

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Hace tan solo una semana, la Guardia Civil procedió a intervenir 13.226 plantas de cannabis y aprehender más de 732 kilogramos de cogollos de marihuana que se encontraban preparados para su comercialización. Por el momento se cifra en 37 las personas detenidas o investigadas por su presunta relación con los hechos, según se recoge en una nota de la Guardia Civil.

La actuación de mayor envergadura ha tenido lugar en Fuente Vaqueros, donde la Guardia Civil desarrolló dos dispositivos diferenciados. En el principal de ellos, se realizaron 24 entradas y registros, durante los cuales fueron aprehendidas 8.871 plantas de cannabis sativa y 708 kilogramos de cogollos de marihuana en verde.