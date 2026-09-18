La Guardia Civil investiga a otro hombre de 75 años por su presunta relación con los hechos

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La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de septiembre a un hombre de 84 años una plantación de marihuana con 1.536 plantas cultivada en exterior situada en Cistella (Girona), además de 2 kilos de cogollos, y se investiga a otro hombre, de 75 años, por su presunta relación con los hechos, informa la Benemérita en un comunicado este viernes.

Los agentes desmantelaron la plantación situada en unos terrenos anejos a una masía, donde pudieron comprobar que el arrestado había llevado a cabo una tala indiscriminada de pinos para poder acondicionar la plantación y que pasara de la forma más desapercibida posible.

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La plantación se ubicaba en los terrenos aledaños en una masía, situada en una zona boscosa y de difícil acceso, en la que se habían llevado a cabo trabajos de acondicionamiento del terreno mediante la tala "indiscriminada" de ejemplares de pino, con el objetivo de crear un espacio adecuado para el cultivo de las plantas de cannabis y que pasara de la forma más desapercibida posible.

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Las pesquisas del instituto armado en el marco de la operación bautizada con el nombre de "Sindalla" empezaron en julio, cuando se tuvo sospechas de que podía haber una plantación de marihuana en la zona.

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La investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas actuaciones . El arrestado ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Figueres por un delito contra la salud pública.