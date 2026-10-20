Katrin Ortega, alcaldesa socialista de Parauta, en Málaga: "Me marcho porque no me representa este PSOE"

Claudia Barraso 20 OCT 2026 - 17:46h.

Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta, Málaga, ha anunciado su salida del PSOE, tras ser la más votada en 2023

El PSOE defiende la sustitución del cabeza de lista en Palencia que provocó la renuncia en bloque de todos sus integrantes

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Katrin Ortega, la alcaldesa socialista de Parauta, en Málaga, ha pedido la baja del PSOE, después de lograr en 2023 el mayor respaldo electoral de la provincia para los de Pedro Sánchez, consiguiendo el 88% de los votos y siete concejales que componen la Corporación municipal.

Sin embargo, su inesperada salida ha sido un duro revés para los socialistas. “Me marcho porque no me siento representada por el PSOE nacional actual”, ha condenado la alcaldesa y ha recogido en declaraciones el medio ‘Málaga Hoy’. Aunque se ha mostrado apenada por tener que tomar esta decisión, asegura ser “coherente” con sus pensamientos actuales.

"Debería ser normal poder decir a tu partido que no estás de acuerdo con algo"

“Entiendo que aquel socialismo no es el actual, pero debería ser normal poder decir a tu partido que no estás de acuerdo con algo, igual que lo haces con tus padres o tus hermanos”, ha afirmado para el mismo medio. Así mismo, ha querido dejar claro que este es el único motivo que le ha llevado a abandonar el partido.

“Los que me conocen saben que llevo un tiempo meditando este asunto, lo he comentado con mi gente en numerosas ocasiones y tenía pensado hacerlo mucho antes, aunque al final te piden que lo pienses y aguanté un poco más”, señala.

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De la misma manera, ha dejado claro que no tiene pensado dejar la Alcaldía del municipio y que tampoco se marcharán del equipo los otros dos concejales que también eran militantes y que han pedido la baja del PSOE, el resto de la candidatura, no eran militantes y lo hacían en calidad de independientes. “Seguimos con normalidad y yo sigo en la Alcaldía, ahora la única diferencia es que pasamos a ser concejales no adscritos”.