Mabel Cupet Sevilla, 27 ABR 2026 - 15:54h.

Vyjuvek es un fármaco pionero que no supone una cura definitiva pero sí representa un avance relevante dentro de las opciones terapéuticas actuales

Leo tendrá que acudir una vez a la semana al hospital Virgen del Rocío de Sevilla

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Hoy no ha sido un día cualquiera, hoy ha sido un día especial para Leo, el niño conocido por su diagnóstico de epidermólisis bullosa, una enfermedad rara y extremadamente dolorosa popularmente llamada “piel de mariposa” por la fragilidad extrema de la piel, que puede lesionarse con el más mínimo roce.

Tras meses de espera, visitas médicas y una rutina diaria marcada por los cuidados constantes, Leo ha recibido finalmente el tratamiento Vyjuvek, un fármaco pionero, que él y su familia afrontan como un pequeño gran paso dentro de un camino largo y complejo.

Leo acudía esta mañana, junto a su madre Lidia, al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para hacer historia, pero sobretodo para abrir un camino de esperanza para los que padecen su misma enfermedad.

La jornada ha estado cargada de emociones. Desde primera hora, la familia ha vivido el proceso con una mezcla de ilusión y muchos nervios. Leo ha dicho a su salida que esta “contentísimo” que no ha pegado ojo en toda la noche y que “no me ha dolido nada, como si me echaran aire”. Cada avance médico en casos como el de Leo no solo supone una intervención clínica, sino también una inyección de ánimo para quienes conviven día a día con una enfermedad que condiciona cada gesto y cada movimiento.

Su madre Lidia Osorio, tampoco podía contener su emoción “estamos felices”.”Al fin ha llegado el día” nos contaba.

El tratamiento recibido hoy se enmarca dentro de un abordaje multidisciplinar que busca mejorar la calidad de vida del menor, reducir complicaciones y favorecer la cicatrización de las lesiones. Aunque no se trata de una cura definitiva, sí representa un avance relevante dentro de las opciones terapéuticas actuales, que continúan evolucionando gracias a la investigación científica y al trabajo de equipos especializados.

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Un día “Histórico” y muy especial

Su entorno más cercano ha descrito el momento como “histórico”, destacando la fortaleza de Leo y su capacidad de afrontar cada procedimiento médico con una entereza que conmueve a todos los que le rodean. A pesar de su corta edad, el pequeño ha demostrado una sorprendente resiliencia, convirtiéndose en un ejemplo de lucha silenciosa frente a una enfermedad que no da tregua.

Los profesionales sanitarios que le acompañan subrayan la importancia de estos tratamientos no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional. Cada intervención, cada mejora y cada pequeño avance tienen un impacto directo en la calidad de vida del paciente y de su familia, que convive con una realidad exigente y constante.

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Leo tendrá que acudir una vez a la semana al hospital

Alvaro Villar, el enfermero que le ha atendido, nos explica que el tratamiento se trata de un gel que se aplica en la herida para que genere el colágeno que ellos no producen, para que las heridas se puedan cerrar. Para un niño como Leo, que lleva 10 años con heridas abiertas, que las heridas se puedan cerrar es todo un avance. Se lo han aplicado en una herida que tiene en el pecho, Leo tendrá que acudir una vez a la semana hasta que se cierre esta herida.

En casa, el día se vive ahora con calma, tras la intensidad de la jornada médica. La familia confía en que este paso marque el inicio de una etapa con menos dolor y más estabilidad para Leo, aunque son conscientes de que el camino sigue siendo largo.

Mientras tanto, la historia del pequeño continúa recordando la importancia de la investigación en enfermedades raras, el apoyo social a las familias y la necesidad de seguir avanzando en tratamientos que permitan mejorar la vida de quienes conviven con patologías poco frecuentes.

Hoy, más que un procedimiento médico, la familia de Leo celebra un mensaje de esperanza: el de seguir adelante, paso a paso, sin perder la fe en que el futuro pueda ser un poco mejor para su hijo y para todos aquellos que padecen esta enfermedad.

Reacciones tratamiento Leo

El pasado 12 de marzo, después de acudir al Parlamento europeo, Leo, su madre y otras familias de la Asociación Debra se reunieron con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno quien hoy a ha celebrado la noticia.

¡El gran día ha llegado!, ha manifestado Juanma Moreno en sus redes sociales. “Me alegro muchísimo por Leo y Adrián” ha insistido el presidente de la Junta de Andalucía.

Leo lleva mucho tiempo visibilizando su situación y logró arrancar a Juanma Moreno el compromiso de que el Servicio Andaluz de Salud facilitaría el tratamiento que pacientes de dicha patología necesitan.

Un tratamiento pionero

‘Vyjuvek’ representa un avance significativo. Se trata de un tratamiento innovador que no elimina la enfermedad, pero sí actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo su cierre y reduciendo el sufrimiento diario. Su desarrollo en Estados Unidos ha supuesto un hito en el abordaje de esta patología, y su aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de las autoridades sanitarias españolas avala su eficacia y seguridad.

A pesar de contar con luz verde administrativa, ‘Vyjuvek’ aún no ha llegado de forma efectiva a todos los pacientes en España. Las razones, según denuncian asociaciones y familias, se encuentran en trabas burocráticas, negociaciones de precio y desigualdades en la gestión sanitaria entre comunidades autónomas. Mientras tanto, cientos de niños y adultos continúan esperando un tratamiento que podría cambiar sustancialmente su día a día.

Una enfermadad rara

La epidermólisis bullosa es una patología genética poco frecuente que provoca una fragilidad extrema en la piel y las mucosas. Las personas que la padecen pueden sufrir heridas ante fricciones mínimas, lo que obliga a cuidados constantes, vendajes especializados y un seguimiento médico continuado.

En el caso de los niños, como Leo, la enfermedad supone además un desafío emocional y familiar constante, en el que el dolor físico convive con la necesidad de adaptar completamente la vida diaria.