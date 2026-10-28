Juanma Moreno recuerda con emoción a Fátima Báñez

"Es difícil, yo diría casi imposible, imaginarse el enorme dolor y la enorme angustia de los que sufren esperando información de sus seres creídos", dice Juanma Moreno.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: las autoridades comienzan las labores de investigación

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "todavía no tiene noticias" sobre la situación de la exministra y presidenta de la fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Fátima Báñez, quien viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

"Mentiría si no dijera que este sufrimiento, de no saber de ella, me duele especialmente, no sólo porque somos amigos y compañeros, sino también, porque se subió a ese tren para acompañarnos en el acto de celebración del Día de la Empresa que teníamos prevista en el día de hoy en Sevilla", ha señalado en una declaración institucional en la tarde de este miércoles.

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La exministra tenía previsto asistir al acto conmemorativo del Día de la Empresa en Andalucía que organizaba la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla al mediodía de este miércoles.

Moreno ha hecho extensible su preocupación y consternación por lo sucedido al resto de familiares de las víctimas y personas afectadas por el accidente, que se ha cobrado la vida, por el momento, de al menos 68 personas. "Es difícil, yo diría casi imposible, imaginarse el enorme dolor y la enorme angustia de los que sufren esperando información de sus seres creídos. ¿Cómo voy a olvidar eso? ¿cómo vamos a olvidar a las víctimas y a sus padres, madres, esposas y maridos, hijos e hijas? Nos vais a tener a vuestro lado", ha concluido el presidente de la Junta.

Fuentes empresariales consultadas han precisado que la exministra ocupaba uno de los asientos del Iryo contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe entre Los Yébenes y Urda (Toledo). En un mensaje en sus redes sociales, la CEOE ha expresado su "consternación" por el accidente, así como su apoyo a víctimas, familias y afectados. Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

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Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación. La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional.