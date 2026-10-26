Pedro Sánchez se compromete a blindar en la Constitución las pensiones y su revalorización

El presidente pone como ejemplo a Lula para confiar en la remontada el 29N.

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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asumido este lunes en Gijón (Asturias) el compromiso de reformar la próxima legislatura la Constitución para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC, ante la "amenaza" del PP y Vox.

Ante unas 3.000 personas que llenaban en Gijón el Pabellón de las Naciones, y al menos otro millar en su exterior, y al ritmo de 'España camisa blanca', de Victor Manuel ("un himno nacional de muchas generaciones"), el líder socialista ha recordado que con la contrarreforma que aprobó Mariano Rajoy los pensionistas tuvieron que movilizarse, no solo para garantizar sus pensiones, sino también la de sus hijos y nietos.

"Ahora, ante la amenaza del PP y de Vox, asumo el siguiente compromiso: la próxima legislatura reformaremos la Constitución también para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC", ha afirmado.

El ejemplo de Lula

España ha sido y es "un país de esperanza" que ha conseguido en estos cincuenta años derechos inimaginables para las generaciones anteriores y que lo seguirá haciendo con un gobierno socialista porque, según Sánchez, al igual que Lula da Silva ha remontado en Brasil, el PSOE lo hará aquí el 29 de noviembre.

"El mundo nos mira. ¿Y sabéis por qué mira la ultraderecha a España, por qué viene Milei, por qué tuitea Trump, por qué Meloni viene a apoyar a Abascal, por qué la ultraderecha se junta aquí en España? Porque nosotros somos la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio para hacer avanzar a las sociedades", ha afirmado.