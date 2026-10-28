Gonzalo Barquilla 28 OCT 2026 - 12:31h.

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, viajaba en uno de los dos trenes accidentados en Urda

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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La exministra de Empleo y Seguridad Social del Partido Popular y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, viajaba en uno de los dos trenes de alta velocidad accidentados este miércoles en la provincia de Toledo.

La patronal CEOE ha confirmado que todavía no tiene noticias de ella a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X. "Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo", ha escrito la organización empresarial.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz Ruiz, también ha confirmado en rueda de prensa que la exministra iba a bordo de uno de los convoyes y que todavía no habían podido localizarla: "Puede estar herida, puede todavía no haberse podido comunicar o puede haber perdido el móvil. Es pronto para sacar algún tipo de conclusión".

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La CEOE se muestra consternada por el accidente ferroviario

En el mismo mensaje de redes sociales, la patronal ha expresado su pesar por el siniestro y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, además de mostrar su apoyo a los afectados.

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"Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados", ha manifestado la CEOE en su publicación.

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Dos trenes de alta velocidad han colisionado en Toledo

El accidente se ha producido a las 8:54 horas a la altura de Urda (Toledo), cuando un tren AVE de Renfe ha colisionado por alcance con un convoy de Iryo. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para atender a los pasajeros. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras continúan las labores de asistencia y se investigan las circunstancias del siniestro. Las autoridades temen que el número de víctimas mortales pueda aumentar a medida que avancen las labores de rescate.

Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los pasajeros afectados. También se han organizado puntos de atención en estaciones como Madrid-Atocha y Sevilla-Santa Justa.

La exministra dejó la política en marzo de 2019

María Fátima Báñez García, de 59 años, fue ministra de Empleo y Seguridad Social durante el Gobierno de Mariano Rajoy y preside la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación. La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera en Rovi e Iberdrola.