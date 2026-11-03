Una joven de 18 años acudió al médico en tres ocasiones para acabar teniendo un infarto en su casa tras un mal diagnóstico.

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Acudió tres veces al médico. Con solo 18 años. Primero por una sensación de asfixia; después, por un dolor costal, y días después por molestias en la zona dorsal. Le dijeron que se trataba de una contractura muscular y le recetaron antiinflamatorios, analgésicos y relajantes. El 6 de febrero de 2020, la joven sufrió una parada cardiorrespiratoria en su domicilio y la autopsia posterior reveló algo que no fue detectado en las asistencias anteriores: un tromboembolismo pulmonar (TEP). La autopsia determinó la existencia de procesos tromboembólicos en ambos hilios pulmonares, según adelanta El Ideal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que hubo un flagrante error de diagnóstico y ha confirmado la responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el fallecimiento. La Administración deberá indemnizar a los padres y al hermano de la joven con un total de 156.183,99 euros, más los intereses legales correspondientes.

La sentencia, dictada el pasado 8 de julio por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima la apelación planteada por el SAS contra el fallo que ya había dado la razón a la familia en primera instancia. La Administración defendía que los profesionales efectuaron una anamnesis y un diagnóstico acordes con los síntomas que presentaba la paciente. Argumentaba también que no podía saberse cuándo se instauró el tromboembolismo y que, de estar ya presente en las consultas anteriores, habría aparecido de una forma ciertamente atípica.

Pero los magistrados rechazaron este argumento después de repasar todas las asistencias médicas. Asegura que en este caso concurren todos los elementos de la responsabilidad patrimonial sanitaria. La sentencia sostiene que existió el flagrante error de diagnóstico confundiendo un TEP con un dolor muscular.