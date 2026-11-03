Sobrecogedor minuto de silencio y homenaje dentro del campo del Tenerife a Jesús de Miguel

Flores en el centro de su campo, el Heliodoro Rodríguez López, donde Jesús de Miguel, jugador del Tenerife vivió sus mejores momentos como futbolista, pero también donde perdió la vida.

El emotivo mensaje de despedida de Fernando Román, amigo del futbolista Jesús de Miguel, tras su trágica muerte: “No me creo que te hayas ido”

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Silencio. Caminar lento. Dolor. Flores en el centro de su campo, el Heliodoro Rodríguez López, donde Jesús de Miguel, jugador del Tenerife vivió sus mejores momentos como futbolista, pero también donde perdió la vida. A lo largo de la mañana, mientras aún digerían la triste noticia, los 'birrias', como popularmente se conoce a los aficionados blanquiazules, se han ido acercando al recinto deportivo con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 8. Todo ello en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad". Así ha expresado el club el sentimiento que atraviesa a toda la familia tinerfeñista tras conocer el fallecimiento de su futbolista, que no ha podido superar las consecuencias del grave golpe sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.

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El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera Díaz, ha sido otra de las personas que se han acercado al centro sanitario. El técnico se mostraba muy afectado, con el rostro visiblemente serio ante la pérdida de uno de sus jugadores. El dolor también ha sido expresado públicamente por los máximos responsables de la entidad.

Rayco García, visiblemente afectado, ha trasladado el sentimiento que atraviesa al club: "Una acción sin precedentes, a la cual nos enfrentamos por primera vez y estamos muy dolidos. El tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, por mucho que las trates de entender, son muy difíciles de aceptar".

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Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha reconocido que se trata de una situación especialmente dura para todos los integrantes del equipo y su entorno. "Es un día muy triste para todo el sentimiento blanquiazul y para el fútbol mundial. Es una situación no vivida, en la que un jugador muere en un terreno de juego", ha manifestado. El dirigente también ha advertido de que tanto los jugadores como sus familias necesitarán apoyo para afrontar lo sucedido: "Vamos a necesitar ayuda profesional, nosotros, los jugadores y sus familias".

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La entidad ha suspendido las sesiones de entrenamiento previstas para estos días mientras el equipo atraviesa el duelo por la pérdida de su compañero. El club también ha trasladado su agradecimiento por las numerosas muestras de cariño recibidas y ha pedido respeto para la intimidad de los familiares, que afrontan unos momentos especialmente difíciles.

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, De Miguel tuvo que luchar mucho, escalón a escalón del fútbol español, hasta llegar a la Liga Hypermotion. Inició su carrera en el fútbol base del Leganés. en las que pasó por el Juvenil A y el Leganés B, antes de marcharseal CDE Lugo Fuenlabrada.

El presidente del Andorra, muy emocionado

Ferran Vilaseca, presidente del Andorra, ha comparecido visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, para señalar que "son momentos de profundo dolor". El club ha solicitado la suspensión de su próximo partido ante el Mallorca y ha puesto apoyo psicológico a disposición de jugadores, cuerpo técnico y trabajadores.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva. En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

Ha precisado el fiscal que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva. En concreto, ha añadido, habrá que espera a conocer si este considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave. Explica que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.

El Tenerife despedirá este sábado en el Heliodoro a Jesús de Miguel con una misa

El CD Tenerife organizará este sábado, a las 18.00 horas, una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para despedir al delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital de La Candelaria a raíz del violento choque sufrido contra el portero del FC Andorra, Jesús Owono, en el partido de este pasado lunes.

El cuerpo será trasladado a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia --él era natural de Madrid-- y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo.

La federación de peñas convocaba un minuto de silencio colectivo ante la puerta 9 del Heliodoro, que se ha convertido en un altar de homenaje en el que a lo largo de día se suceden los ramos de flores y mensajes de apoyo y ánimo al jugador y su familia. El Cabildo de Tenerife ha decretado un día de luto oficial.