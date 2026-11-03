La plantilla del Real Madrid ha guardado un minuto de silencio en Valdebebas por la muerte de Jesús de Miguel

Álvaro Cervera y los compañeros de Jesús de Miguel en el CD Tenerife, desolados en el hospital tras la muerte del futbolista

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El Real Madrid ha rendido homenaje a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido este martes a los 30 años, con un minuto de silencio antes de comenzar su último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas de cara al partido de Champions League que afronta en Grecia ante el AEK Atenas. Los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto blanco han guardado este momento de recuerdo en memoria del futbolista, cuya muerte ha conmocionado al mundo del fútbol.

Uno de los gestos que más ha llamado la atención ha sido el de Kylian Mbappé. El delantero francés ha permanecido cabizbajo, con los ojos cerrados y el rostro visiblemente compungido, en una imagen en la que parecía contener las lágrimas.

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Jude Bellingham también ha mostrado su tristeza, con la mirada fijada en el suelo y una expresión muy seria. Por su parte, Thibaut Courtois ha mantenido la mirada hacia el horizonte, con un gesto de profunda gravedad.

El comunicado del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel

El homenaje ha tenido lugar en una jornada especialmente triste para el fútbol español. El Real Madrid también ha querido trasladar públicamente sus condolencias a través de un comunicado oficial en el que el presidente, la Junta Directiva y toda la entidad han expresado su pesar por el fallecimiento del delantero del Tenerife.

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"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife", comienza el escrito publicado este martes en la página web oficial del club. La entidad madridista también ha querido enviar "sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos".

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Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años. "Descanse en paz", concluye el comunicado del conjunto blanco, que se ha sumado así a las numerosas muestras de duelo y solidaridad que han llegado desde distintos clubes e instituciones del fútbol.

El Arsenal guarda un minuto de silencio y el Barça y otros clubes lamentan su muerte

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha fallecido a los 30 años después de no poder superar las consecuencias del fuerte choque que sufrió durante el encuentro frente al FC Andorra. El futbolista colisionó con el guardameta Jesús Owono en una disputa por un balón y cayó inconsciente sobre el terreno de juego. Sufrió una parada cardiorrespiratoria y, tras ser atendido de urgencia, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la UCI hasta su fallecimiento a las 08:00 horas de este martes, 3 de noviembre. El delantero estaba casado y tenía una hija de apenas año y medio, que junto a su mujer se encontraba en el estadio cuando ocurrió el accidente.

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en el fútbol internacional. El Arsenal ha rendido homenaje al delantero con un minuto de silencio antes de comenzar uno de sus entrenamientos, en el que jugadores y miembros del cuerpo técnico se han reunido frente a una pantalla con una imagen del futbolista fallecido. El FC Barcelona también ha expresado públicamente su pesar: "Desde el FC Barcelona lamentamos la trágica noticia de la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Todo nuestro apoyo y ánimos a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

Otros clubes europeos, como el Bayer Leverkusen, el Niza, el Hamburgo y la Sampdoria, también se han sumado a las muestras de cariño hacia sus familiares y compañeros. La UEFA, por su parte, ha anunciado que todos los encuentros de sus competiciones de esta semana comenzarán con un minuto de silencio en memoria del delantero. Su presidente, Aleksander Ceferin, ha trasladado sus condolencias a la familia, a sus compañeros y a todos los integrantes del CD Tenerife.