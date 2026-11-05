En la zona, han sido localizadas varias cizallas y radiales, junto a otras herramientas.

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El cuerpo sin vida de un hombre electrocutado ha sido localizado prendido del poste de una catenaria próxima al apeadero de las Cabrerizas, en Vilches (Jaén).

Ha sido sobre las 8,20 horas cuando el 112 ha recibido el aviso del hallazgo del cuerpo de un hombre en una catenaria, en una zona próxima al apeadero ferroviario perteneciente a la línea Manzanares-Córdoba, ubicada entre la estación de Vilches y el apartadero de Calancha.

No se descarta que el hombre estuviera acompañado

Los servicios sanitarios trasladados al lugar han comprobado que el hombre había fallecido, al parecer electrocutado. Se está a la espera de que se autorice el levantamiento del cadáver una vez se corte la electricidad y se puedan llevar a cabo los trabajos de rescate del cuerpo.

En la zona, según han indicado a Europa Press, han sido localizadas varias cizallas y radiales, junto a otras herramientas, por lo que no se descarta que se trate de un robo fallido de cable, extremo que deberá ser confirmado por la investigación.

Por la cantidad de herramientas localizadas en el lugar, tampoco se descarta que el hombre estuviera acompañado en el momento del suceso.