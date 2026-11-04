Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, presenta su dimisión al ministro Carlos Cuerpo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo.

Pedro Sánchez nombra al vicepresidente Carlos Cuerpo, para que asuma las competencias del ministerio de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reunido esta misma tarde con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras asumir las gestiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y su primera medida ha sido cesar el primero, según ha adelantado ABC.

Hasta el momento de su nombramiento como presidente del ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), donde Óscar Puente también fichó en el 2023 al actual secretario de Estado, José Antonio Santano, cuando era alcalde de Irún.

Nacido en Santander en 1969, Luis Pedro Marco de la Peña es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, donde terminó sus estudios en 1993. Su carrera profesional comenzó en 1994 en Ferrovial, compañía dedicada al desarrollo y gestión de infraestructuras, donde trabajó durante cinco años, antes de incorporarse a otras empresas del sector de la construcción.

Unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que Cuerpo se encargará de los asuntos del Ministerio de Transportes, el vicepresidente decidía establecer una primera toma de contacto con dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Ministerio.

Con la memoria de las víctimas del accidente en Urda (Toledo) "muy presente", Cuerpo agradecía en un mensaje publicado en la red social 'X' al presidente del Gobierno la confianza para asumir "esta enorme responsabilidad".

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Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria y la pérdida de confianza en el sistema. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un paquete de ayudas de 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.

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El decreto aprobado incluye un régimen extraordinario de ayudas directas, complementario a las indemnizaciones que correspondan, que serán no reembolsables, estarán exentas de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones y que ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.

Las personas trabajadoras afectadas por el accidente van a poder beneficiarse de una protección especial en materia de Seguridad Social. Las bajas laborales de los afectados tendrán la consideración de accidente de trabajo, lo que supone que recibirán la prestación desde el primer día y por una cuantía superior a la que correspondería por contingencias comunes.

Las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación por incapacidad permanente parcial derivada del accidente, tendrán la consideración de derivadas de accidente de trabajo para el cálculo de la cuantía si es más beneficioso.

El Gobierno también ha puesto encima de la mesa medidas de seguridad adicionales tras el accidente de Urda. Una de las principales novedades será el refuerzo de la supervisión de la circulación. Frente al modelo actual, que cuenta con un único controlador, se pasará a disponer de dos controladores de Adif y un supervisor, con el objetivo de aumentar las comprobaciones y evitar posibles errores humanos. Además, se incorporará un agente de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la toma de decisiones.

También está previsto mejorar el software utilizado por los controladores para facilitar la localización de los trenes y ofrecer una visión más precisa de su posición en cada momento.

Otra de las medidas afectará directamente a los viajeros: los equipajes deberán colocarse en compartimentos cerrados para evitar que puedan desplazarse durante el trayecto y provocar lesiones en caso de incidentes o movimientos bruscos del tren.

Mientras se completa la implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el Ministerio reducirá temporalmente el número de circulaciones. La decisión responde, según ha explicado Puente, a un criterio de prudencia y busca recuperar la confianza de los usuarios mientras se refuerzan las garantías de seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.