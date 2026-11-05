Aunque se llegó a remover una montaña de 350 toneladas de restos de tren, los agentes han señalado que no han encontrado los llamados registradores DEUTA

Los peritos judiciales alertan de que hay "al menos" tres deformaciones de la vía del AVE en Adamuz como la que provocó la tragedia de enero

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CórdobaLa investigación del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas, continúa aún con el análisis de lo sucedido y con distintas claves todavía sin resolver. Una de ellas atañe a las segundas cajas negras de los trenes siniestrados, las cuales la Guardia Civil considera “imposible” de encontrar, según le han referido a la jueza que lleva el caso en un informe.

Así lo ha dado por constatado también la propia magistrada en una providencia en la que, además de requerir a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que "con carácter urgente" tramite y formalice los contratos con los laboratorios para analizar el balasto y las traviesas de hormigón de la vía que se recuperaron tras el accidente, da por recibido el informe de la Benemérita. En él, se detalla específicamente que no se ha podido encontrar los registradores DEUTA del tren Alvia siniestrado, lo que era necesario para interpretar datos de la "caja negra" de dicho tren que sí se pudo recuperar tras el accidente.

Los armarios donde se acoplaban las cajas negras del Alvia de Adamuz, vacíos

En el referido documento, la Guardia Civil explica que esos dispositivos electrónicos que recaban datos de trayectos del tren no estaban integrados en los armarios de conexiones, sino “acoplados mediante una escuadra/pletina de material de poliéster”. Se encontraban en los coches 1 y 4 del Alvia, uno en la cabina y otro en la cola del tren, pero, pese a las labores de búsqueda, los agentes han concluido que “resulta imposible o no es viable la localización de los DEUTA”.

Reseñando que los restos del convoy han sido inspeccionados “de manera minuciosa”, el resultado, en ese sentido, ha sido sin embargo infructuoso.

Según refiere el medio Artículo14, en la búsqueda de los dispositivos se llegó a remover una montaña de 350 toneladas de restos de tren, pero no hubo éxito. Dos agentes de la Policía Judicial y los técnicos de Actren, empresa encargada de mantenimiento ferroviario, localizaron “los dos armarios de conexiones que se encuentran tras los registradores DEUTA, pero no los citados registradores“.

Por su emplazamiento, no dentro de los armarios, sino “acoplados” a ellos mediante la citada “escuadra”, se cree que pudieron desprenderse con el impacto en el fatal accidente, pudiendo estar entre las 350 toneladas de los restos que han quedado. Sin embargo, el informe remitido lo que reseña es que no están en su lugar y todo intento por encontrar los dispositivos no ha dado resultado, acompañando además unas fotografías que muestran donde deberían encontrarse.

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La jueza urge a la Junta andaluza a contrastar los análisis de material de la vía

Mientras tanto, y avanzando en el proceso abierto, la a jueza de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario urge a la Junta andaluza a tramitar y formalizar los contratos con los laboratorios para analizar el balasto y las traviesas de hormigón de la vía que se recuperaron tras el accidente.

En una providencia dictada el pasado 30 de octubre, en uno de sus puntos acuerda la práctica de los ensayos sobre esos materiales por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, y de los ensayos de contraste por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), al tiempo en que pide a la Guarida Civil "el traslado de los efectos a los laboratorios y posterior devolución" garantizando en todo momento "la cadena de custodia".

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Además, la jueza señala que los ensayos deberán de concluir en el plazo máximo de dos meses y que los peritos judiciales y los responsables técnicos de ambos laboratorios mantendrán la coordinación necesaria para resolver las cuestiones técnicas que se susciten.

De igual modo, en su escrito, la jueza también autoriza a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) la práctica de las diligencias periciales y ensayos metalúrgicos sobre los vestigios y muestras de la vía.

Además, también solicita a la Sociedad Española de Integridad Estructural” una relación de profesionales que acrediten más de 20 años de experiencia en análisis de daño en materiales metálicos y/o soldaduras, para que apoye las labores de los peritos judiciales para investigar el suceso.

Junto a ello, a petición de los peritos, la jueza también , insta al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a que remita "los informes de auscultación realizados en el 'Tramo Adamuz'", antes del accidente y los posteriores a reabrir la vía, la documentación del expediente de la obra de emergencia por la que se rehizo toda la infraestructura tras el siniestro, y el expediente completo sobre el suministro del balasto usado en la vía.

Y no solo eso. En esa lista de reclamos, la jueza también pide a los peritos que informen de la propuesta más idónea para trasladar los vagones del Iryo siniestrado de su ubicación actual en la estación de Villanueva de Córdoba (Córdoba) a la Sagra (Toledo) y autoriza a Adif a la inspección ocular de los mismos bajo la supervisión y control de la Guardia Civil.