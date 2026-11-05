Celia Molina Navahermosa, 05 NOV 2026 - 14:22h.

El futbolista murió el pasado 3 de noviembre tras chocar frontalmente con el portero del CF Andorra durante su último partido

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que ha fallecido a los 30 años: jugaba en el Tenerife, estaba casado y tenía una hija

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Como estaba previsto, el cuerpo sin vida de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife - plantilla a la que se unió en el verano de 2025 - que murió el pasado 3 de noviembre tras chocar frontalmente con el portero del CF Andorra, ha sido trasladado desde las Islas Canarias hasta el pueblo en el que nacieron sus padres, Navahermosa.

La localidad toledana, donde el delantero pasó tantos veranos en su infancia, ha acogido el funeral de su querido vecino, que sufrió una mortal parada cardiorrespiratoria, acompañada de una afección neurológica, tras ser ingresado en estado crítico en el hospital. Hasta el tanatorio, se han acercado ya sus familiares y amigos, a la espera, también, de que llegue su plantilla y sus compañeros de profesión a Navahermosa.

La dolorosa imagen de su padre recibiendo un abrazo

Especialmente dolorosa es la imagen de su padre recibiendo un abrazo en el tanatorio, pues toda la familia está profundamente afectada por la inesperada muerte del futbolista. Hace apenas un año y medio, Jesús de Miguel dio la bienvenida a su primera hija, Carla de Miguel Hernández, junto a su pareja, María. Sus amigos, conocidos y sus fans - pues en el pueblo habían habilitado un club desde donde se seguían sus logros deportivos - también están llegando ya a su despedida.

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Según las últimas informaciones, la mujer y la hija de Jesús estaban presentes en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando él, en un intento de coger el balón para marcar un gol, chochó con el portero del Andorra, que se había adelantado para evitar que le metieran un tanto. Tras el golpe, el jugador del Tenerife cayó desplomado en el suelo y, de forma inmediata, de Miguel fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció, a las ocho de la mañana del día siguiente.

El sábado también habrá un homenaje en Tenerife

Tras los actos fúnebres de hoy, 5 de noviembre, el Club Deportivo Tenerife celebrará, el día 7 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, "un solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López": "Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista. La primera plantilla del CD Tenerife estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo)", dice el comunicado de su equipo.

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Mientras tanto, la policía ha abierto una investigación para esclarecer lo que ocurrió exactamente en el partido entre el Tenerife y el Andorra del pasado lunes 2 de noviembre pues, en España, nunca se había producido una muerte como ésta durante un encuentro deportivo. Por su parte, el portero con el chocó de Miguel, Jesús Owono, ha declarado que está "destrozado" y que asumirá toda la responsabilidad que dicte la ley.