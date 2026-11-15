Manuel Pimentel Almería, 15 NOV 2026 - 11:38h.

La paciente de 13 años ha sido la encargada de pulsar el botón del alumbrado navideño del Hospital Universitario Torrecárdenas y el Materno Infantil Princesa Leonor

El hospital da la bienvenida a la Navidad con más de 500.000 puntos de luz LED, música en directo y fuegos artificiales dentro de su Plan de Humanización

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Carmen, una adolescente de 13 años que desde hace un año lucha contra el cáncer, ha protagonizado este jueves el encendido de la iluminación navideña del Hospital Universitario Torrecárdenas y del Materno Infantil Princesa Leonor. Ella ha sido la encargada de pulsar el botón que ha dado comienzo a la Navidad en ambos centros durante un acto que ha contado también con las actuaciones de la cantante Yolanda y Gaby Magoo.

Acompañada por sus familiares, personal sanitario y representantes institucionales, Carmen, que se encuentra en tratamiento oncológico, ha sido la gran protagonista de una jornada cargada de emoción en la que ha transmitido un mensaje de esperanza y superación a otros niños ingresados, familias y trabajadores. El acto ha tenido lugar este 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Plaza de la Fuente.

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"Los niños son la razón de ser"

Este año, la decoración navideña cuenta con más de 500.000 puntos de luz LED repartidos por el recinto. La iniciativa forma parte del Plan de Humanización del hospital, que busca hacer más agradable la estancia de los pacientes durante las fiestas.

La dirección del centro ha agradecido a Carmen su participación y ha recordado que los niños son "la razón de ser" del hospital. También ha destacado el trabajo de los profesionales que cuidan de ellos cada día.

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El encendido marca el inicio de las actividades navideñas en el Hospital Torrecárdenas y el Materno Infantil Princesa Leonor. Durante las próximas semanas, habrá conciertos, visitas y propuestas dirigidas especialmente a los niños que se encuentran ingresados en los centros hospitalarios de Almería.