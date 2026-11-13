Un paciente operado del corazón caza al ladrón de su móvil desde la cama del hospital, en Elche

Miguel rastreó el 'smartphone' sustraído en su habitación mediante GPS y guió a los agentes de la Policía Nacional hasta lograr el arresto.

Detenido por robar móviles y zapatillas tras colarse en los vestuarios de un equipo de Barcelona mientras los futbolistas jugaban

Compartir







El presidente del Club Clicista Ilibike, Miguel Picher, se recuperaba de una compleja intervención cardíaca en el Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, cuando fue víctima del hurto en su habitación. El hombre es también detective y lo demostró al cazar a su ladrón. Miguel rastreó el 'smartphone' sustraído en su habitación mediante GPS y guió a los agentes de la Policía Nacional hasta lograr el arresto

Durante un breve paseo por la planta de Cardiología, un individuo entró en su habitación vacía y se llevó su dispositivo. Algo que suele ser común ya en muchos hospitales españoles. Pero Miguel actuó con serenidad. Activó la localización remota de su teléfono móvil. Sin moverse del centro médico, se comunicó en tiempo real con el servicio de seguridad y con la Policía Nacional, observando los movimientos del sospechoso por las calles de la ciudad.

El rastro digital llevó a las patrullas hasta el interior del Centro de Salud San Fermín. Allí, con el sospechoso en la mira, el paciente activó a distancia la alarma sonora de su teléfono móvil.

El pitido delató al presunto ladrón, que aún llevaba el botín oculto entre sus pertenencias, y fue detenido en el acto. Horas más tarde, los agentes le devolvieron el aparato a su legítimo dueño.

La historia ha sido desvelada por Todo Alicante y es un buen protocolo de actuación ya para muchos enfermos en los hospitales.