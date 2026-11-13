Celia Molina Málaga, 13 NOV 2026 - 13:55h.

Lucas Lobo, residente en Ronda, está pidiendo una vivienda estable cerca del hospital de Málaga, donde se está tratando de cáncer

Muere a los 23 años la influencer Vivi Motta, hija de una reconocida diseñadora de joyas de la alta sociedad de Brasil

Compartir







Lucas Lobo es un joven que reside en la localidad de Ronda, a 53 kilómetros de Málaga. Desde hace dos años, él y su madre tienen que vivir en pisos de acogida en la ciudad para poder acudir regularmente al hospital donde Lukas se está tratando de un sarcoma de Ewing metastásico.

Su familia no tiene los ingresos suficientes como para tener una casa en Málaga y, además, mantener su residencia habitual en Ronda, donde viven su padre, sus hermanos y sus animales. Por eso, Lucas y Francina, su madre, después de haber recorrido ya muchas veces los 100 kilómetros que separan su municipio del hospital, han pasado ya por lugares como Casa Ronald, un alojamiento gratuito para familias con hijos gravemente enfermos o la Fundación Cesare Scariolo, una residencia similar.

"Desde noviembre del año pasado, cuando la enfermedad regresó, hemos estado 6 meses en la Casa Ronald. Es un sitio estupendo, pero Lucas ya psicológicamente no le va bien. Ahora estamos en un piso de la Fundación César Scarió, a la que también estamos profundamente agradecidos. Pero lo que mi hijo necesita, lo que le hace falta, es un sitio estable. Un sitio donde se puedan trasladar sus hermanos mayores, sus animales, su hogar. Aquí cerca, cerca del Materno", ha escrito Francina en Instagram.

Lucas y su familia necesita un alquiler social en Málaga

"Si todo va bien, que deseamos y esperamos que así sea, Lucas no tiene un tratamiento corto. No se puede estar toda la vida yendo de arriba para abajo y de asociación en asociación, porque Lucas lo que necesita es su casa, su arraigo, su hogar", ha recalcado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Necesito una vivienda de emergencia en Málaga capital para seguir mi tratamiento, mi ensayo REECUR, mi segunda remisión, sin desplazarme más de 100 km. Necesito a mis hermanos y animales para afrontar todo esto", ha escrito Lucas, a través de la misma vía.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Sin mis amigos y hermanos me siento solo"

"Solo necesitamos que se nos escuche y que se nos dé la oportunidad de que se nos valore como urgencia médica para un traspaso y una solicitud de vivienda VPO. Necesitamos un informe. Lucas no tiene un sarampión. Tiene una enfermedad grave, un tratamiento largo y una necesidad urgente de estabilidad", ha añadido su familia.

En más de una entrevista, el propio Lucas, que fue diagnosticado a los 12 años y ya lleva cuatro en tratamiento, ha declarado que, en Málaga, "sin sus hermanos y sus amigos" se siente "un poco solo". Su madre se pregunta si cualquier adulto sería capaz de atravesar una enfermedad así sin tener a los suyos cerca. Sus hermanos están dispuestos a mudarse, pero necesitan un alquiler social.

También ha denunciado que muchas familias con hijos con enfermedades oncológicas se encuentran en su misma situación, algo que nos recuerda a la reivindicación que hizo Naia Llabrés (y ahora su madre), sobre la necesidad de crear un área pediatría oncológica en la isla de Menorca y así los pacientes, además de obtener una atención más rápida que pueda salvar sus vidas, no tengan que salir de sus casas para recibir el tratamiento que necesitan.