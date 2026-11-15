Redacción Andalucía Europa Press 15 NOV 2026 - 15:46h.

El suceso se registró poco antes de las 7:30 en un local de la calle Flauta Mágica en Cruz de Humilladero en Málaga

La víctima, de 49 años, resultó herida en el torso y tras recibir atención médica in situ, fue evacuada a un hospital

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MálagaEl portero de una sala de fiestas de Málaga capital ha resultado herido este 15 de noviembre tras recibir un disparo cuando se encontraba en su puesto de trabajo. La medalla que llevaba amortiguó el impacto.

Así lo apuntan las primeras pesquisas de la Policía Nacional, según publican medios como 'Málaga Hoy'. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press los hechos ocurridos poco antes de las 7:30 horas.

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Concretamente, el suceso se produjo en un local de baile y ocio nocturno ubicado en el polígono industrial Huerta del Correo, en la calle Flauta Mágica, perteneciente al barrio de la Cruz de Humilladero.

Investigación abierta para dar con los autores del tiroteo

La víctima resultó afectada en el torso, donde el objeto que colgaba de su pecho le podría haber salvado la vida, al impedir que la bala alcanzase directamente su cuerpo.

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Los agentes ya están investigando el tiroteo para aclarar el motivo y el contexto en el que ocurrió. Los presuntos responsables de los disparos huyeron del lugar, por lo que tratan de dar con ellos para su arresto.

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En cuanto al portero herido, desde el 112 de Andalucía han precisado que después de recibir atención médica in situ por sanitarios desplazados, el hombre de 49 años fue evacuado a un hospital.