Detenido un hombre en Palma tras herir de dos disparos a un policía local

El suceso ha ocurrido en la confluencia de las calles Felipe II e Infant Pagà, en el barrio palmesano del Camp Redó

Muere un agente de la Guardia Urbana de Barcelona de 50 años al chocar un vehículo policial con su moto

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PalmaUn policía local de Palma ha resultado herido esta noche de dos disparos por parte de un hombre, que ha sido detenido en el mismo momento, cuando un grupo de personas se ha enfrentado a unos agentes que habían acudido a ordenar la retirada de una barbacoa organizada en la calle.

El suceso ha ocurrido sobre las 20.00 horas, en la confluencia de las calles Felipe II e Infant Pagà, en el barrio palmesano del Camp Redó, al que han acudido agentes de la Policía Local por un aviso ciudadano por las molestias que ocasionaba una barbacoa, ha informado la Policía Nacional, que ha asumido la investigación.

El grupo de personas que había organizado la barbacoa se ha enfrentado a los agentes y les han lanzado piedras y otros objetos.

El agente se encuentra estable y fuera de peligro

Cuando los policías procedían a detener a uno de los implicados, por atentado a la autoridad, otro de los integrantes del tumulto le ha quitado el arma reglamentaria a uno de ellos y le ha disparado dos tiros que le han alcanzado en el muslo. El agresor ha sido reducido y detenido.

El policía herido ha sido atendido por los servicios de emergencias y trasladado al Hospital Son Espases. Según el Ayuntamiento de Palma, el agente de la Policía Local se encuentra estable y fuera de peligro. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.