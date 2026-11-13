El joven está investigado como presunto autor de delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

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Un juzgado de València ha decretado el ingreso en prisión provisional para el joven que había sido detenido como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa tras disparar a otro hombre, hiriéndole de gravedad, en las inmediaciones del Palacio de Congresos de València el 13 de octubre.

Según confirma a EFE el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el sospechoso, de 22 años, está investigado inicialmente como presunto autor de delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. Esta mañana, la Policía Nacional informaba de la detención de ese joven, así como del arresto de otros tres hombres, de entre 21 y 25 años, por encubrirlo.

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Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, sobre las ocho de la tarde en las inmediaciones de la rotonda del Palacio de Congresos de València, en un momento que había multitud de ciudadanos en la zona. Al parecer, un hombre arrebató una bandolera a otro, produciéndose un forcejeo entre ambos hasta que en un momento dado el agresor sacó un arma de fuego y disparó a la víctima a muy corta distancia, la que cayó al suelo con una herida en la zona del abdomen.

Seguidamente, el agresor huyó del lugar a la carrera, mientras que la víctima tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario en estado grave, y fue intervenido quirúrgicamente.

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El grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de la investigación. Tras la inspección ocular en el lugar de los hechos, los investigadores determinaron que el arma empleada era una pistola del calibre 9 mm.mAsimismo, tras la investigación, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos y lograron localizarlo, a pesar de las medidas de seguridad que este empleaba para evitar ser detectado.

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El agresor tenía prevista huir en motocicleta pero fue arrestado antes

Finalmente, este miércoles los policías establecieron un dispositivo de vigilancia en el distrito valenciano de Exposició y detuvieron al sospechoso cuando pretendía abandonar el lugar a bordo de una motocicleta.

Los agentes también registraron, previa autorización judicial, el domicilio donde se ocultaba el presunto autor del disparo. Allí detuvieron al resto de moradores de la vivienda, otros tres hombres de entre 21 y 25 años, como presuntos autores de un delito de encubrimiento. Uno de ellos, además, tenía en vigor una búsqueda por un Juzgado de Valencia para su detención, por un delito contra la seguridad del tráfico.

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Los investigadores, además, desmantelaron en dicho domicilio un pequeño laboratorio de cocaína e intervinieron alrededor de un kilo de dicha droga; unos 200 gramos de heroína; 300 gramos de pastillas de, al parecer, éxtasis; cuatro kilos de marihuana; una pistola detonadora; 30.920 euros en efectivo y dinero falso.

De los otros tres arrestados, uno ha pasado ya a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.