El problema ha avanzado tanto que la Fiscalía de Sevilla ya investiga 16 casos de este tipo

Qué son las 'cuentas curis', la nueva tendencia entre adolescentes que puede llevar a situaciones de acoso: las recomendaciones y peligros

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'Curis' es en nuevo fenómeno que se ha viralizado en redes sociales. Se trata de cuentas anónimas que se dedican a ridiculizar a profesores y alumnos. "Son como dibujos animados en los que se hace caricaturas de personajes y situaciones que se dan en los centros escolares", explica Cristina Ajona, presidenta de Profesores de Instituto de Andalucía.

El problema ha avanzado tanto que la Fiscalía de Sevilla ya investiga 16 casos de este tipo. La mayoría de 'curis' que circulan en redes sociales se desenvuelven en un tono inofensivo pero en varios centros escolares de Sevilla se han detectado "cosas bastante desagradables".

"Avisamos que era muy peligroso y que había que prohibir este anonimato", asegura Cristina

En principio, la Fiscalía investiga 16 cuentas por si su contenido pudiese suponer una forma de bullying. Cristina ya lo advirtió en su momento: "Avisamos que era muy peligroso y que había que prohibir este anonimato". Y la razón es que para los adolescentes, las cuentas anónimas "les da una falsa sensación de impunidad".

Aunque es una sensación falsa porque la Policía rastrea las redes sociales y cuenta con medios para identificar a las personas que hay detrás de ese tipo de cuentas. "El acoso en redes puede ser delito y una cuenta anónima no te hace intocable", recuerdan las autoridades.