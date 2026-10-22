Las 'cuentas curis' es una nueva tendencia entre adolescentes en la que recrean en la Red situaciones vividas en los centros educativos

Cómo ayudar a un adolescente que ha sufrido bullying a volver al instituto: "El objetivo no es que regrese sin miedo"

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En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de un nuevo reto viral, 'trend' o forma de relacionarse entre adolescentes que ha despertado la preocupación entre profesores, padres, centros educativos y expertos. Esta nueva dinámica seguida por muchos estudiantes de colegios e institutos consiste en crean perfiles anónimos en redes sociales en las que los adolescentes recrean situaciones que hayan pasado en sus centros educativos.

A través de ilustraciones, imágenes generadas con IA o memes, los usuarios de estos perfiles llamados 'cuentas curis' hablan de sus compañeros y exponen algunos episodios protagonizados tanto por ellos mismos como por los profesores que comparten su día a día.

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¿Qué son las 'cuentas curis'?

Las llamadas 'cuentas curis' se están convirtiendo en una tendencia entre algunos alumnos de instituto. Se trata de perfiles en redes sociales que se utilizan para publicar comentarios, rumores o información sobre otros estudiantes y profesores.

Aunque en ocasiones se presentan como una forma de entretenimiento, pueden convertirse en un problema cuando se utilizan para ridiculizar o atacar a otras personas, advierten los expertos.

En algunos casos, estas cuentas permiten publicar contenido de forma anónima, lo que dificulta identificar a quienes están detrás de ellas. Esto puede favorecer la difusión de rumores, fotografías o comentarios ofensivos sobre compañeros sin su consentimiento.

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Preocupación por esta nueva forma de comunicarse entre los alumnos de los centros educativos

La preocupación aparece cuando estas publicaciones dejan de ser una broma y empiezan a afectar a los menores o a los profesores a los que se imitan y de los que se recrean situaciones cotidianas.

Los expertos han advertido sobre esta nueva práctica que se está viralizando en las redes sociales en las últimas semanas. Ante esta situación, los centros educativos han decidido ponerse manos a la obra y han ido actuando sobre sus alumnos interponiendo sanciones y notificando a los padres de los menores de los peligros de este nuevo reto que se esparce por la Red.

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No es la primera vez que las redes sociales se convierten en el escenario y en el canal en el que los menores sufren acoso por parte de sus compañeros de clase. Por eso, la Policía Nacional reitera y alerta sobre las consecuencias legales de la violencia digital y, en concreto, de conductas como el ciberacoso, el 'bullying', el 'sexting' sin consentimiento o el uso de Inteligencia Artificial para humillar a terceros.

Hay que recalcar que, ante cualquier práctica de acoso o abuso escalar existen consecuencias penales y económicas, además de disciplinarias que puede adoptar cada centro educativo, en el caso de ser autor del ciberacoso o de participar en la difusión de este tipo de contenidos.

Recomendaciones y consejos en caso de detectar 'cuentas curis'

Ante cualquier tipo de episodio de acoso escolar, la Policía ofrece los siguientes consejos:

Si eres víctima de algún tipo de acoso por parte de un compañero, pide ayuda y cuéntaselo a un adulto.

No estás solo: padres, profesores y la Policía Nacional están contigo para frenar esa situación.

Si como padre o profesor detectas que tu hijo o alumno muestra cambios de humor, está triste o huidizo, finge enfermedades para no ir al colegio o no tiene amigos, intenta hablar con él para saber qué ocurre y cómo poder intervenir.

Conciencia a la víctima de que no es inferior a nadie y crea pautas correctas para responder a las amenazas, humillaciones o maltrato del acosador.

Si eres testigo de un caso de acoso: no seas cómplice. Tu silencio engrandece al maltratador y le ratifica en su conducta. Implícate y denuncia.

Si recibes archivos, vídeo o fotos en las que se humilla a un compañero, o son de carácter íntimo y privado, no participes en su difusión: denuncia.

Si crees que eres víctima, o conoces a alguien que está siendo vejado o acosado por otros compañeros, puedes aportar tu información a las cuentas

Según los datos de los agentes especializados de la Unidad Central de Participación Ciudadana, que desarrollan labores de prevención y seguridad en colegios por toda España, y al estudio de las informaciones facilitadas a la Policía a través de las redes sociales y de la cuenta de correo seguridadescolar@policia.es, un alto porcentaje de los escolares entre 11 y 16 años se ha sentido en algún momento víctima de acoso escolar, la mayoría de carácter leve o menos grave.

Además, el auge de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a Internet desde smartphones o tablets trasladan el acoso al entorno digital, provocando que cualquier situación sea rápidamente subida a la Red, se viralice su difusión y se prolongue la victimización en el tiempo.